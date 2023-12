O que aconteceu com Luisa Baptista? Triatleta sofreu acidente grave

A triatleta Luisa Baptista, de 29 anos, sofreu um acidente na manhã deste sábado, 23 de dezembro, enquanto treinava para as Olimpíadas de Paris 2024 em São Carlos, segundo informações do UOL.

Luisa Baptista está em estado grave após acidente

Luisa foi transferida da Santa Casa de São Carlos para a Unimed em estado grave após o acidente na Estrada Municipal Abel Terrugi, no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos. A atleta estava treinando quando um carro se chocou de frente com a atleta na pista.

O acidente aconteceu na Estrada Municipal Abel Terrugi e o Samu atendeu a vítima no local, encaminhando-a para o hospital mais próximo. O G1 informou que o acidente será investigado pela Polícia Civil. O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o jornalista Demétrio Vecchioli, do UOL, a triatleta passa por cirurgia após sofrer um pneumotrauma, fraturas na costela, clavícula e perna e traumatismo craniano. Após a estabilidade, ela foi transferida para a Unimed da cidade. Além da triatleta, outro motociclista também foi atingido, mas os seus ferimentos não são graves.

A Confederação Brasileira de Triathlon emitiu uma nota falando sobre o acidente de Luisa Baptista neste sábado, informando que vai ajudar a profissional e a família no que for preciso.

Confira a nota completa da Confederação Brasileira de Triathlon.

"Hoje pela manhã, a triatleta Luisa Baptista sofreu um grave atropelamento enquanto treinava ciclismo. A Confederação Brasileira de Triathlon já entrou em contato com amigos que estavam presentes no momento do acidente e com a família de Luisa, a fim de prestar toda o apoio necessário para que a nossa grande atleta se recupere o mais rápido possível!

Comunicamos também o Comintê Olímpico do Brasil, que se prontificou a auxiliar Luisa e seus familiares no que for preciso. Estamos com você, Lu".

O que é o triatlo?

Disponível no catálogo de modalidades das Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos, o triatlo - ou Triathlon - é um esporte que inclui três esportes: a natação, o ciclismo e a corrida. O atleta precisa estar preparado e em boas condições físicas para participar da competição, além de muito treino.

O triatlo foi criado em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, em 1974, em um clube de atletismo. Segundo o site do COB, os instrutores passavam as planilhas de treinamentos para os atletas descansarem entre as diferentes modalidades. A prova inicial era 500m na piscina do clube, pedalar 12km e correr 5km.

O triatlo passou a ser um programa olímpico em Sydney, na Austrália, em 2000, já sob o formato atual: 1.500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida.

Carreira de Luisa Baptista

Campeã pan-americana no triatlo, Luisa de Baptista Bastos Duarte, de 29 anos, nasceu em Araras. Em 2011, se mudou para São Carlos para treinar com o SESI após o convite do técnico Cali. A paixão pelo esporte foi instantânea.

A atleta passou a trabalhar com o técnico Eduardo Braz, responsável pelo grupo de triatletas do SESI em São Carlos. Luisa treina todos os dias para atingir o seu melhor nível no esporte, e até mesmo em feriados, com apenas uma folga por semana.

O grande destaque da carreira de Luisa Baptista é a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Ela também tem um bronze e uma prata, em 2017 e em 2018 respectivamente, na Copa do Mundo de Triathlon e o bicampeonato no Pan-Americano em 2016 e em 2018.

Em 2023, Luisa participou com o esquadrão brasileiro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, mas não subiu ao pódio em nenhuma das categorias. Recentemente, ela se recuperou de uma lesão no fêmur.

Leia também: Quais são as novas modalidades das Olimpíadas 2024 em Paris?