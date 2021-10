Quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no GP dos EUA? – 24/10

Recheada de expectativas, os pilotos da Fórmula 1 aceleraram os motores para o GP dos Estados Unidos neste domingo, 24 de outubro. No Circuito das Américas, em Austin, no Texas, os competidores realizaram a 17ª etapa e agora restam apenas cinco provas para o fim da temporada. Mas, afinal, quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje?

Com emoção até o fim, Max Verstappen é quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, 24 de outubro de 2021. O piloto da RBR largou na pole position e fechou a prova na primeira posição, com Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo lugar. O mexicano Sérgio Perez, também da RBR, fechou o pódio do GP dos EUA neste domingo.

A prova nos Estados Unidos foi marcada, novamente, pela disputa entre Max e Lewis. Os competidores brigaram pela primeira posição durante o circuito inteiro, com o inglês na cola do piloto da RBR nas voltas finais.

Atual líder da temporada, o holandês largou na pole, mas perdeu a primeira posição logo na largada para seu grande adversário neste ano, Lewis Hamilton. O heptacampeão ficou na liderança até a volta 14, mas ao fazer sua primeira parada no pit stop, o inglês perdeu a posição para Max, que retomou o primeiro lugar.

O piloto da RBR se manteve na ponta até a volta 31, quando então parou nos boxes e foi novamente ultrapassado pelo competidor da Mercedes. No entanto, Hamilton foi ao pit stop na volta 38 e voltou na segunda posição, com o holandês recuperando o primeiro lugar. Lewis então partiu para o ataque para recuperar a ponta.

A cada volta, o heptacampeão conseguia tirar a diferença para Verstappen, mas não conseguiu a ultrapassagem. No final, o holandês é quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, com Hamilton em segundo e Perez na terceira posição.

Classificação atualizada da Fórmula 1

A disputa pela liderança da temporada continua acirrada entre Max Vestappen e Lewis Hamilton. Com o triunfo neste domingo, o competidor da RBR conseguiu se manter na ponta, mas tudo se encaminha para ser definidos nas etapas finais. Veja abaixo a classificação.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 287.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 275.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 185 pontos

4 Sergio Pérez (Red Bull) – 150 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 149 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 128 pontos

7 Carlos Sainz (Ferrari) – 122.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 74 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 58 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 36 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 6 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?

Logo depois da conclusão da corrida nos Estados Unidos que quem ganhou foi Verstappen, os pilotos da Fórmula 1retornam às pistas entre os dias 5 e 7 de novembro para a realização do Grande Prêmio do México. No Autódromo Hermanos Rodríguez, os competidores realizam a 18ª etapa da temporada.

