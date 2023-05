Quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje: Verstappen vence GP de Mônaco 2023

Max Verstappen, da Red Bull, é quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje, o Grande Prêmio de Mônaco, em 28 de maio de 2023. Correndo no circuito de rua de Monte Carlo, o piloto largou da primeira posição e de lá não saiu mais. Confira como foi o GP de Mônaco neste domingo. Fecham a parte da frente da classificação os pilotos Fernando Alonso, da Aston Martin, e Esteban Ocon, da Alpine.

O belíssimo Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, recebeu a sexta prova da temporada neste domingo, e quem ganhou a corrida foi Max Verstappen. O holandês largou em primeiro lugar no grid de largada e facilmente abriu vantagem contra os oponentes, e terminou a prova com 1:25:201.

O segundo lugar ficou com Fernando Alonso, e Esteban Ocon em terceiro completam o pódio no resultado da Fórmula 1 hoje no GP de Mônaco.

O dia de corrida começou nublado com arquibancadas lotadas, as sacadas dos luxuosos hotéis cheias e a bela vista de Monte Carlo. Na largada, Verstappen assumiu a primeira posição, seguido por Fernando Alonso e Esteban Ocon. A classificação na parte da frente foi assim até o fim da corrida.

A chuva tomou conta do GP de Mônaco a partir da volta 60. A atenção dos pilotos teve de ser redobrada na pista para evitar acidentes, batidas e toques entre os carros. Enquanto a parte da frente não teve alteração entre Verstappen, Alonso e Ocon, os pilotos de trás trataram de brigar por melhores posições.

Mesmo com a chuva, o total de 78 voltas foram completas. Esta é a quarta vitória de Verstappen na temporada.

RESULTADO DA FÓRMULA 1 NO GP DE MÔNACO 2023

1 Max Verstappen (Red Bull) – 1:25:201

2 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:25:668

3 Esteban Ocon (Alpine) – 1:24:231

4 Lewis Hamilton (Mercedes)

5 George Russell (Mercedes)

6 Charles Leclerc (Ferrari)

7 Pierre Gasly (Alpine)

8 Carlos Sainz (Ferrari)

9 Lando Norris (McLaren)

10 Oscar Piastri (McLaren)

11 Valtteri Bottas (AlfaRomeo)

12 Nyck De Vries (AlphaTauri)

13 Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14 Alexander Albon (Williams)

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16 Sergio Perez (Red Bull)

17 Nico Hulkenberg (Haas)

18 Logan Sargeant (Williams)

19 Kevin Magnussen (Haas)

20 Lance Stroll (Aston Martin)

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Espanha, no Circuito da Catalunha, marcado para 02 até 04 de junho de 2023. Esta é a sétima prova da temporada, já que Imola foi cancelada.

O fim de semana começa na sexta-feira com dois treinos livres. No sábado acontece o treino classificatório que define o grid de largada, enquanto no domingo a corrida na Espanha fecha a competição.

Para assistir o torcedor deve sintonizar a Band, na TV aberta, além do canal BandSports, na TV paga, assim como a plataforma BandPlay e o site da emissora. Também dá para ver no F1 TV Pro, mas é preciso ser assinante.

Quanto ganha um piloto de Fórmula 1 em 2023?

Classificação dos pilotos atualizada

Max Verstappen lidera a classificação dos pilotos com quatro vitórias na temporada. O atual campeão mantém a vantagem diante de Sergio Perez, segundo colocado.

A tabela está cada vez mais embaralhada entre os pilotos.

1 Max Verstappen – 144 pontos

2 Sergio Perez – 105 pontos

3 Fernando Alonso – 93 pontos

4 Lewis Hamilton – 69 pontos

5 George Russell – 50 pontos

6 Carlos Sainz – 48 pontos

7 Charles Leclerc – 42 pontos

8 Lance Stroll – 27 pontos

9 Esteban Ocon – 21 pontos

10 Pierre Gasly – 14 pontos

11 Lando Norris – 12 pontos

12 Nico Hulknberg – 6 pontos

13 Oscar Piastri – 5 pontos

14 Valtteri Bottas – 4 pontos

15 Zhou Guanyu – 2 pontos

16 Yuki Tsunoda – 2 pontos

17 Kevin Magnussen – 2 pontos

18 Alexander Albon – 1 ponto

19 Nyck De Vries – 0 pontos

20 Logan Sargeant – 0 pontos

