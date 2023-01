Fórmula 1 em 2023: quando é a primeira corrida do ano + calendário

O calendário da temporada 2023 na Fórmula 1 está pronto e apresenta 23 provas ao redor do mundo, com corridas em Las Vegas e o Grande Prêmio do Catar, de volta após a Copa do Mundo. A etapa da China, entretanto, foi cancelada. Confira qual será a primeira corrida no ano e o calendário completo na edição.

Primeira corrida da Fórmula 1 em 2023 vai ser no Bahrein

A primeira corrida da Fórmula 1 na temporada 2023 vai ser o Grande Prêmio do Bahrein, no dia 5 de março, no Circuito Internacional do Bahrein.

Serão três treinos livres, um classificatório no sábado e a corrida no domingo com todos os pilotos.

Este ano serão 23 provas na temporada. A novidade fica por conta do Grande Prêmio de Las Vegas, além do retorno do Catar após a Copa do Mundo. Já a prova da China, marcada para abril, foi cancelada por restrições da pandemia ao coronavírus. A Fórmula 1 ainda não notificou se uma nova corrida entrará no lugar da chinesa.

No meio do ano, em julho e agosto, os pilotos terão férias. Já o fim da temporada será em 26 de novembro no Grande Prêmio do Abu Dhabi, como manda a tradição.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2023.

GP de Bahrein – 5 de março de 2023 em Sakhir

GP da Arábia Saudita – 19 de março de 2023 em Jeddah

GP da Austrália – 2 de abril de 2023 em Melbourne

GP da China – 16 de abril de 2023 em Shanghai (CANCELADO)

GP de Azerbaijão – 30 de abril de 2023 em Baku

GP da Miami – 7 de maio de 2023 em Miami

GP de Emilia Romagna – 21 de maio de 2023 em Imola

GP de Monaco – 28 de maio de 2023 em Monaco

GP da Espanha – 4 de junho de 2023 em Barcelona

GP do Canadá – 18 de junho de 2023 em Montreal

GP da Áustria – 2 de julho de 2023 em Spielberg

GP da Inglaterra – 9 de julho de 2023 em Silverstone

GP da Hungria – 23 de julho de 2023 em Budapeste

GP da Bélgica – 30 de julho de 2023 em Spa

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

Quais pilotos vão correr em 2023?

Vinte pilotos vão correr nas pistas da Fórmula 1 durante a próxima temporada. Max Verstappen, campeão do ano passado, estará presente com a Red Bull, assim como Sérgio Pérez.

Hamilton também está confirmado ao lado de George Russell. As novidades ficam por conta de Oscar Piastri na McLaren, após a saída de Daniel Ricciardo e Pierre Gasly na Alpine.

Já Fernando Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin e Logan Sargean, americano, vai dirigir pela Williams.

Confira a lista completa dos pilotos na Fórmula 1.

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Pérez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MCLAREN:

Lando Norris e Oscar Piastri

ALPINE:

Pierre Gasly e Esteban Ocon

ASTON MARTIN:

Fernando Alonso e Lance Stroll

ALPHATAURI:

Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

WILLIAMS:

Alexander Albon e Logan Sargean

ALFA ROMEO:

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

HAAS:

Kevin Magnussen e Nico Hulkenber

Data de lançamento dos novos carros

Apenas três equipes divulgaram a data em que irão revelar os novos carros para a temporada da Fórmula 1.

Aston Martin, AlphaTauri e Ferrari estão com o evento marcado no calendário, enquanto a Mercedes, Red Bull, McLaren, Haas, Alfa Romeo, Alpine e Williams ainda precisam divulgar a data do lançamento com as novidades.

A novidade, segundo a BAND, é a mudança aerodinâmica segundo o regulamento da Fórmula 1. A resolução deve deixar os carros mais lentos no começo da temporada, podendo se tornar um problema para as equipes.

Veja as datas já disponíveis:

AlphaTauri - 11 de fevereiro

Aston Martin - 13 de fevereiro

Ferrari - 14 de fevereiro

Onde assistir a F1 na próxima temporada?

A BAND é quem vai transmitir todas as corridas da Fórmula 1 em 2023. A emissora é a dona dos direitos de transmissão e só ela pode exibir as provas na TV aberta. O contrato é válido até 2025 após o canal renovar o contrato de transmissões.

A Rede Bandeirantes transmite no canal aberto o treino classificatório e a prova aos domingos com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giaffone, além da reportagem de Mariana Becker direto do paddock.

Os treinos livres são transmitidos ao vivo no canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o site da emissora retransmite as imagens do canal BAND aos sábados e domingo (www.band.uol.com.br).

