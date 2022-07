Quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje: Verstappen vence na França

E deu Max Verstappen mais uma vez! O piloto da Red Bull foi quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje, a sétima na temporada, líder da corrida após a batida de Charles Leclerc no Grande Prêmio da França neste domingo, 24 de julho, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet. Confira como foi a prova e todos os detalhes com a classificação.

No pódio Max Verstappen ficou em primeiro lugar, Lewis Hamilton em segundo e George Russell (Mercedes) em terceiro.

Realizada no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, o holandês assumiu a liderança da prova após Leclerc bater na volta dezoito e sair da prova, brilhando na prova para conquistar mais uma vitória na temporada. Completam o pódio Lewis Hamilton, da Mercedes, e George Russell, também da Mercedes.

Confira a classificação do Grande Prêmio da França 2022 – Quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje

2º Lewis Hamilton (Mercedes)

3º George Russell (Mercedes)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Fernando Alonso (Alpine)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Daniel Ricciardo (McLaren)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Sebastian Vettell (Aston Martin)

12º Pierre Gasly (AlphaTauri)

13º Alexander Albon (Williams)

14º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17º Nicholas Latifi (Williams)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20º Charles Leclerc (Ferrari)

Como foi a corrida da Fórmula 1 no GP da França?

Fim de semana quente na França. Com três treinos livres e um classificatório, mais um capítulo da temporada na Fórmula 1 foi escrito neste fim de semana. Além da rivalidade dentro da pista, o clima quente deixou tudo ainda mais pegado e acirrado.

Pole position, Charles Leclerc largou muito bem em primeiro com Verstappen em segundo. Perez largou em terceiro mas Hamilton conseguiu ultrapassar o mexicano para assumir a terceira posição.

Disputando a ponta da classificação dos pilotos na Fórmula 1, Verstappen e Leclerc seguiram em uma briga incessante pela liderança. O monegasco se manteve na liderança. Sainz, que largou em último, conseguiu atingir a décima posição já na volta 16.

Verstappen seguiu para o box na volta 17 e Hamilton assumiu a segunda posição provisoriamente. No entanto, o holandês conseguiu ultrapassar o britânico para retomar a posição mesmo depois de voltar em sexto.

No entanto, o Grande Prêmio da França teve uma reviravolta. Charles Leclerc, piloto da Ferrari, bateu na curva onze pela volta 18. Verstappen assumiu a primeira posição, com Hamilton em segundo e Perez em terceiro. Neste momento, os torcedores puderam relembrar a rivalidade da temporada passada.

Já Tsunoda, da AlphaTauri, abandou a corrida.

Enquanto isso, Sainz mostrou ainda mais empenho para chegar até a parte de cima da classificação, subindo para o quinto lugar. Já Verstappen permaneceu com folga na primeira posição.

Na volta 30, Sainz apareceu muito bem mais uma vez e deixou Russell para trás, chegando até a quarta posição. A partir daí, a prova seguiu equilibrada e não teve grandes emoções sem mudanças na parte de cima do grid.

Já Magnussen e Latifi acabaram batendo na volta 38, mas nada grave. A procura pela parte de cima do pódio seguiu para o piloto espanhol da Ferrari que agora mirou em Sergio Perez. No entanto, Sainz seguiu para o box na volta 43 e, lento, foi parar na oitava posição.

Faltavam apenas 10 voltas para o fim. Russell e Perez brigaram pela terceira posição no pódio, com possibilidade de dobradinha para a Mercedes pela primeira vez na temporada. O mexicano da Red Bull, no entanto, conseguiu se manter firma no terceiro lugar.

Guanyu Zhou foi mais um que deixou a corrida, com o Safety Car virtual acionado. Na volta 51, para a alegria da torcida Mercedes, Russell passou Perez e assumiu a terceira posição.

Com as 53 voltas confirmadas, Max Verstappen confirmou a sexta vitória na temporada e foi quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da Hungria. Com três treinos livres, um classificatório e a corrida, a programação vai acontecer no fim de semana em 29, 30 e 31 de julho de 2022 no Circuito Hungaroring, em Budapeste.

Esta será a décima terceira prova da temporada na Fórmula 1, a última antes da paralisação. Depois, a competição só retorna em 28 de agosto. A prova promete ser mais uma etapa de rivalidade entre Max Verstappen e Charles Leclerc, além da briga entre as equipes de Ferrari e Red Bull.

O torcedor pode acompanhar todas as emoções da Fórmula 1 através da BAND, disponível em todos os estados do Brasil de graça e ao vivo pela TV aberta.Para o torcedor que gosta de acompanhar os treinos, o canal da BandSports é a opção, somente em operadoras de TV por assinatura.

Classificação dos pilotos Fórmula 1 em 2022

1 Max Verstappen (Red Bull) – 189 pontos

2 Sérgio Perez – 151 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 145 pontos

4 Carlos Sainz (Ferrari) – 133 pontos

5 George Russell (Mercedes) – 116 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 94 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 58 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 42 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 28 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 18 pontos

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 16 pontos

13 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 15 pontos

14 Daniel Ricciardo (McLaren) – 15 pontos

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

16 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

17 Mick Schumacher (Haas) – 4 pontos

18 Alexander Albon (Williams) – 3 pontos

19 Lance Stroll (Aston Martin) – 3 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

