Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: corrida tem dobradinha da Red Bull

Mais uma conquista para a conta do atual campeão! Max Verstappen, da Red Bull, foi quem venceu a corrida do Grande Prêmio do Azerbaijão na manhã deste domingo, 12 de junho de 2022, no Circuito Urbano de Baku, pela oitava etapa da Fórmula 1.Esta é a quinta vitória do piloto na temporada. A seguir, confira como foi o resultado de quem ganhou a Fórmula 1 hoje.

Em primeiro lugar ficou Max Verstappen, da Red Bull. Companheiro de equipe, Sergio Perez ficou em segundo enquanto George Russell, da Mercedes, garantiu-se em terceiro no pódio.

Max Verstappen foi quem ganhou a Fórmula 1 hoje no Azerbaijão 2022

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida do Grande Prêmio de Azerbaijão da Fórmula 1 hoje, domingo em 12 de junho, no Circuito de Baku na temporada 2022. Complementam o pódio Sergio Perez, companheiro da Red Bull do holandês, e George Russell, da Mercedes.

Como foi a corrida do GP do Azerbaijão?

Em dia ensolarado em Baku, os pilotos formaram as retas para largar e finalmente dar o pontapé inicial no Grand Prix. Charles Leclerc conquistou a pole position no treino classificatório ontem e garantiu o direito de largar em primeiro lugar.

Porém, assim que a largada foi dada, foi Sergio Perez quem assumiu a primeira posição. O monegasco ficou em segundo lugar com Verstappen em terceiro. A fase do mexicano é tão boa após vencer o GP de Mônaco que o piloto da Red Bull até marcou a volta mais rápida.

A partir da volta 8, a rivalidade entre Leclerc e Verstappen deu as caras para a emoção do torcedor apaixonado pela modalidade. O atual campeão da Fórmula 1 tentou de tudo, mas não conseguiu superar o monegasco. Ele só conseguiu quando o piloto da Ferrari seguir para o box e, então, assumir a vice-liderança.

Um pesadelo para Carlos Sainz aconteceu na volta 9. Após sair da pista, o espanhol teve de abandonar a corrida após problemas em seu carro. Enquanto isso, Lewis Hamilton aparecia em 11º lugar.

Na volta 15, Verstappen abriu a asa móvel e conseguiu assumir a ponta com dobradinha da Red Bull. O holandês só perdeu a ponta assim que foi para o box na volta 19, com Leclerc assumindo a liderança. Perez vem em terceiro, mas com a volta mais rápida após trocar de pneus.

Líder, a Ferrari surpreendeu os torcedores após Leclerc, com problemas no motor, abandonar a corrida após a fumaça sair do carro do monegasco.

A disputa agora era entre Verstappen e Perez. O campeão da Ferrari seguiu com folga na liderança, com vantagem em cima do colega de equipe. A Mercedes apareceu na disputa com George Russell assumindo a terceira posição e Hamilton disputando até a parte de cima da classificação para o 5º lugar, deixando Daniel Ricciardo para trás.

Zhou foi mais um a abandonar a prova, seguido de Kevin Magnussen, da Haas, na volta 33, mais um piloto deixou a corrida, coincidentemente com motor da Ferrari.

Os pilotos da Red Bull aproveitaram a vantagem mediante os adversários para seguirem para os boxes na volta 34, voltando nas mesmas posições. Russell se manteve, mas Hamilton foi para a 6ª posição após trocar os pneus.

Nada mudou na parte da frente do grid, com Verstappen e Perez na folga entre primeira e segunda posição. Atrás, Hamilton seguiu em busca de Gasly para tentar ser o quarto. O britânico só conseguiu na volta 44, ficando atrás de Russell, seu companheiro de equipe.

Faltando cinco voltas para o fim, nada se mudou na classificação. A dupla da Red Bull conseguiu se manter na liderança, enquanto a Mercedes segurava com os dois pilotos.

Na volta 50, Lance Stroll também deixou a corrida e terminou na 16ª posição na classificação completa. Enquanto isso, Verstappen seguiu para a bandeirada e para mudar o histórico de Baku, tornando-se o primeiro campeão da Fórmula 1 a vencer a prova.

Então, deu-se a última volta e Max Verstappen foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje. Sergio Perez ficou em segundo lugar, com George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo e terceiro lugar no GP de Azerbaijão de 2022.

Classificação GP do Azerbaijão na F1 2022

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º George Russell (Mercedes)

4º Lewis Hamilton (Mercedes)

5º Pierre Gasly (AlphaTauri)

6º Sebastian Vettel (Aston Martin)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Daniel Ricciardo (McLaren)

9º Lando Norris (McLaren)

10º Esteban Ocon (Alpine)

11º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12º Alexander Albon (Williams)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Mick Schumacher (Haas)

15° Nicholas Latifi (Williams)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

19º Charles Leclerc (Ferrari)

20º Carlos Sainz (Ferrari)

Qual é o próximo GP de Fórmula 1 em 2022?

O Grande Prêmio do Canadá vai ser a próxima corrida da Fórmula 1 na temporada. Esta será a nona etapa seguindo o calendário oficial, logo após a prova do Azerbaijão. No ano passado a corrida não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19.

A etapa promete contar com mais uma disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen, os dois pilotos na ponta da liderança na classificação de pilotos na Fórmula 1.

Para assistir ao vivo, a BAND, na TV aberta para todos os estados do Brasil, transmite todas as emoções do fim de semana na Fórmula 1. Além de acompanhar em tempo real pela televisão, o torcedor também tem a opção de assistir de maneira online pelo site da Band ou então no BandPlay.

GP do Canadá – 17, 18 e 19 de junho de 2022, no Circuito Gilles Villeneuve. Início é a partir das 15h, horário de Brasília no domingo.

F1 2022 classificação pilotos

Com a vitória neste domingo no Azerbaijão, Verstappen consolida-se na liderança da classificação dos pilotos na Fórmula 1 e abre vantagem diante de Leclerc, que vem na terceira posição agora.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 150 pontos

2 Sérgio Perez – 129 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 116 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 99 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 83 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 62 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 50 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 40 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 31 pontos

10 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 16 pontos

11 Fernando Alonso (Alpine) – 16 pontos

12 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 15 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 13 pontos

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

16 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

17 Lance Stroll (Aston Martin) – 2 pontos

18 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Mundial de construtores f1 2022

A Red Bull lidera com folga a classificação de construtores na Fórmula 1 este ano. A Ferrari vem em segundo lugar, enquanto a Mercedes briga por fora.

1 Red Bull – 279 pontos

2 Ferrari – 199 pontos

3 Mercedes – 161 pontos

4 McLaren – 65 pontos

5 Alpine – 47 pontos

6 Alfa Romeo – 41 pontos

7 AlphaTauri – 27 pontos

8 Haas – 15 pontos

9 Aston Martin – 15 pontos

10 Williams – 3 pontos

