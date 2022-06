Todas as divisões do Campeonato Brasileiro, Liga das Nações e torneios estaduais estão na programação deste domingo

JOGOS DE HOJE, domingo: horário do futebol e onde assistir (12/06)

Uma programação diversificada no futebol está disponível aos torcedores neste domingo, 12 de junho de 2022, em confrontos nacionais e também internacionais. Desde o Campeonato Amapaense até a Liga das Nações, o portal DCI preparou um super guia com todos os horários e onde assistir os jogos de hoje ao vivo.

Com jogos pela manhã, depois a tarde e também durante a noite, grandes embates pelos três pontos no cenário nacional e também internacional estão disponíveis. As seleções da Europa também entram em campo pelo torneio secundário da UEFA.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje

São Paulo x América MG – 16h – Globo (SP, PR, RS, MT, MS e AL) e Premiere

Goiás x Ceará – 16h – Globo (GO e CE) e Premiere

Coritiba x Palmeiras – 18h – Premiere

Fortaleza x Athletico PR – 19h – SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

Novorizontino x Guarani – 11h – Premiere

Vasco x Cruzeiro – 16h – Globo, SporTV 3 e Premiere

Tombense x CSA – 19h – Premiere

Brasileirão Série C

Altos x Ferroviário – 15h – TV NSports

ABC x Mirassol – 17h – DAZN

Figueirense x Confiança – 18h – TV NSports

Paysandu x Botafogo PB – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Operário VG x Costa Rica – 12h – InStat TV

FC Cascavel x Juventus – 15h – InStat TV

Próspera x São Luiz – 15h – InStat TV

Aimoré x Azuriz – 15h – InStat TV

Marcílio Dias x Caxias – 15h – InStat TV

Iporá x Ceilândia – 15h30 – InStat TV

Amazonas x Rio Branco – 16h – InStat TV

Afogados x Sousa – 16h – InStat TV

Jacuipense x ASA – 16h – InStat TV

Icasa x Retrô – 17h – InStat TV

Humaitá x Trem – 18h – InStat TV

Brasileirão Feminino

Esmac x Atlético MG – 10h – Eleven Sports

Avaí x Cresspom – 15h – Eleven Sports

Brasileirão Feminino A2

Botafogo PB x Ceará – 15h – Eleven Sports

JC x Real Ariquemes – 16h – Eleven Sports

Brasileirão Feminino A3

Juventude x Flamengo de São Pedro – 15h – Eleven Sports

Estanciano x Doce Mel – 15h – Eleven Sports

Vila Nova x Cabofriense – 15h – Eleven Sports

Operário MS x Legião – 16h – Eleven Sports

São Raimundo RR x 3B Sport – 17h – Eleven Sports

Campeonato Amapaense

Santana x Independente – 16h – Eleven Sports

Campeonato Paulista Segunda Divisão

Vocem x Assisense – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Batatais x Taquaritinga – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Carlense x XV de Jaú – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Penapolense x Fernandópolis – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Osvaldo Cruz x Itararé – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

União Mogi x Manthiqueira – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Colorado Caleiras x ECUS – 15h -TV Paulistão Play e Eleven Sports

Copa Espírito Santo

Vilavelhense x Vitória – 10h30 – Eleven Sports

Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Nação Esportes x Blumenau – 11h – Eleven Sports

Inter de Lages x Guarani de Palhoça – 15h – Eleven Sports

Liga das Nações

Irlanda do Norte x Chipre – 10h – SporTV

Noruega x Suécia – 13h – SporTV

Macedônia do Norte x Gibraltar – 13h – ESPN 2 e Star +

Geórgia x Bulgária – 13h – Canais Globo e Globo Play

Espanha x República Tcheca – 15h45 – Star +

Suíça x Portugal – 15h45 – SporTV

Eslovênia x Sérvia – 15h45 – ESPN e Star +

Grécia x Kosovo – 15h45 – Star +

Malta x San Marino – 15h45 – Star +

Torneio de Toulon

Colômbia x México – 09h30 – ESPN 2 e Star +

França x Venezuela – 13h – ESPN e Star +

Campeonato Argentino

Godoy Cruz x Racing – 15h30 – ESPN 3 e Star +

Central Cordoba x Boca Juniors – 20h30 – ESPN 4 e Star +

Amistoso Sub-20

Brasil x Uruguai – 20h30 – TV Brasil e Youtube da TV Brasil

MLS

Sporting KC x NE Revolution – 16h – ESPN 2 e Star +

Campeonato Uruguaio – Jogos de hoje

Danubio x Cerro Largo – 15h – Star +

Peñarol x Manchester City Torque- 18h – Star +

Campeonato Uruguaio Segunda Divisão

Cerro x Rampla Juniors – 12h30 – Star +

