Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: Leclerc vence com Ferrari GP Áustria

Sete provas depois na temporada, Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem ganhou a Fórmula 1 hoje! O monegasco ultrapassou o atual campeão por três vezes na prova e conseguiu se manter na liderança pelo Grande Prêmio da Áustria, no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg neste domingo, 10 de julho. Confira todos os detalhes da corrida e como ficou a classificação atualizada.

No pódio Leclerc ficou em primeiro lugar, Max Verstappen (Red Bull) em segundo e Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro.

Quem ganhou a Fórmula 1 hoje foi Leclerc

Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem ganhou a Fórmula 1 hoje, o Grande Prêmio da Áustria neste domingo, 10 de julho de 2022.

Correndo no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, o holandês Verstappen assumiu a liderança na largada, mas foi o monegasco que brilhou na prova e ultrapassou em três oportunidades o rival para vencer a corrida. Completam o pódio Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes.

Veja como ficou a classificação completa do Grande Prêmio da Áustria 2022 – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje

1º Charles Leclerc (Ferrari) – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º George Russell (Mercedes)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º Mick Schumacher (Haas)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Kevin Magnussen (Haas)

9º Daniel Ricciardo (McLaren)

10º Fernando Alonso (Alpine)

11º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12º Alexander Albon (Williams)

13º Lance Stroll (Aston Martin)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Pierre Gasly (AlphaTauri)

16º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17º Sebastian Vettel (Aston Martin)

18º Carlos Sainz (Ferrari)

19º Nicholas Latifi (Williams) – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje

20º Sergio Perez (Red Bull)

Como foi a corrida da Fórmula 1 no GP da Áustria?

O fim de semana teve Mick Schumacher ganhando de Hamilton na dividida, Verstappen dominando a Áustria com apoio da massa laranja e corrida sprint. A corrida no domingo não poderia ser diferente, com grandes emoções e muita qualidade.

A largada foi como o esperado. Verstappen, que ganhou a sprint race no sábado, largou muito bem e assumiu a primeira posição. Leclerc e Sainz, pilotos da Ferrari, vinham logo atrás. Porém, logo no comecinho da prova Russell e Perez se tocaram e o mexicano da Red Bull foi para a brita.

Com a batida, Perez foi para o último lugar, mas o piloto da Mercedes conseguiu se recuperar.

Assim como foi na corrida sprint, Hamilton e Schumacher seguiram disputando posição. O filho do heptacampeão ultrapassou o britânico facilmente entre sétimo e oitavo lugar. Enquanto isso, Magnussen que largou muito bem garantiu-se na parte da frente do grid.

A disputa entre Leclerc e Verstappen começou cedo na Áustria. Pela volta 10 o monegasco passou a pressionar o holandês, mas nada de conseguir tomar a posição. A diferença caiu para meio segundo, mas nada de passar. Leclerc só conseguiu ultrapassar o rival na volta 12. Duas voltas depois, o piloto da Red Bull seguiu para o box para aproveitar a troca de pneus.

LAP 12/71 What a move from Leclerc! He's through at Turn 4 and leads the race.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/qXgTgeEZsy — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Na volta 19, disputa entre Verstappen e Hamilton com gostinho da temporada passada. Os pilotos disputaram a terceira posição. O britânico tentou se manter entre o pódio, mas o holandês ultrapassou o oponente na curva 4 da pista, para a loucura da torcida. Na linha de frente, Leclerc e Sainz continuaram dominando.

Ocupando a parte de trás do grid, Perez abandonou a corrida. Já Leclerc e Sainz em seguida foram para os boxes trocarem o pneu. na volta 27. Verstappen, que já parou na corrida, aproveitou para assumir a liderança da prova.

As emoções do começo do campeonato voltaram na volta 33 quando Leclerc ultrapassou Verstappen para assumiu a ponta da classificação. Além de ocupar a liderança, a Ferrari conseguiu se sobressair no tempo com vantagem.

Russell, da Mercedes, mostrou-se muito bem e conseguiu subir posição por posição, mas muito aquém do seu desempenho das últimas provas. Outro que também mostrou ser o destaque do fim de semana foi Mick Schumacher onde, na volta 46, disputou a oitava posição com Stroll. Apenas na volta 49 as duas Haas ultrapassaram o adversário.

Na volta 50, Leclerc seguiu para o box, Sainz assumiu a liderança provisoriamente até ele ser chamado pela Ferrari para o box também, voltando em terceiro lugar. Verstappen assumiu a ponta. Foi apenas na volta 53 que o monegasco pela terceira vez na corrida ultrapassou o piloto da Red Bull para tornar-se líder neste domingo.

Já Latifi também abandou a prova.

Tudo corria muito bem até a volta 58. A dobradinha Leclerc e Sainz era a esperança da Ferrari mas o motor do carro do espanhol parou, para a tristeza do torcedor da equipe italiana. Ele parou na curva 4, e o carro no mesmo instante começou a pegar fogo. Sainz pulo fora felizmente e maiores problemas não aconteceram. Hamilton seguiu para a terceira posição com a saída de Sainz.

No finalzinho da prova, Leclerc conseguiu segurar Verstappen para se manter em primeiro lugar no finalzinho da corrida. Com a bandeirada na volta 71, o monegasco venceu o Grande Prêmio da Áustria em 2022!

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da França, marcado para os dias 22, 23 e 24 de julho de 2022, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, perto de Marselha, na França.

Décima segunda prova da temporada na Fórmula 1, a etapa promete ainda mais rivalidade entre Max Verstappen, piloto da Red Bull e atual campeão, e Charles Leclerc, número um da Ferrari com muito talento. Além disso, a classificação também tem Sergio Perez, Carlos Sainz e George Russell brigando pela liderança por fora.

O fim de semana contará com três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo na França. Depois de uma prova com sprint, o modelo tradicional retorna ao calendário da competição.

O canal da BAND transmite as emoções do treino classificatório e a corrida da Fórmula 1 no domingo para todos os estados do país e o melhor: de graça na TV aberta. Para o torcedor que gosta de acompanhar todos os treino, o BandSports é a opção.

Classificação dos pilotos Fórmula 1 em 2022

1 Max Verstappen (Red Bull) – 189 pontos

2 Sérgio Perez – 151 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 145 pontos

4 Carlos Sainz (Ferrari) – 133 pontos

5 George Russell (Mercedes) – 116 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 94 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 58 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 42 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 28 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 18 pontos

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 16 pontos

13 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 15 pontos

14 Daniel Ricciardo (McLaren) – 15 pontos

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

16 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

17 Mick Schumacher (Haas) – 4 pontos

18 Alexander Albon (Williams) – 3 pontos

19 Lance Stroll (Aston Martin) – 3 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Relacionado: Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?