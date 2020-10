Quem será o novo técnico do Palmeiras? Vote nos favoritos

Assim que anunciou a saída de Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Palmeiras se reuniu para iniciar a busca por um novo técnico. No entanto, o clube chegou à conclusão de que não precisa só de um treinador, mas também de um conceito de jogo.

Quem será o novo técnico do Palmeiras? Veja os favoritos Gabriel Heinze

Miguel Angel Ramirez

Arce

Abel Braga

Dorival Júnior Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

“Se o técnico será brasileiro ou estrangeiro, não é isso que vai definir”, afirmou o presidente Mauricio Galiotte na coletiva do dia seguinte à demissão de Luxemburgo. “O que vai definir é o conceito de jogo, isso que vamos trabalhar. O Palmeiras já há algum tempo não vem fazendo isso. Não é só na minha gestão. O clube não definiu o modelo, a forma que quer trabalhar, e isso tem que ser feito”, completou Galiotte.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para o presidente do Palmeiras, definir uma filosofia pode fazer com que os futuros técnicos tenham uma continuidade muito maior. Segundo ele, Luxemburgo cumpriu o objetivo de trabalhar com a base, mas o time não apresentou o futebol desejado. “Vamos continuar em busca do profissional que possa implementar esse jogo que tem o DNA palmeirense”, concluiu.

Candidatos a novo técnico do Palmeiras

As declarações do dirigente, no entanto, aumentaram o mistério sobre os nomes desejados pela diretoria para ser o novo técnico do Palmeiras. Assim, a lista dos candidatos especulados entre os torcedores e a imprensa esportiva é diversa e extensa.

Por outro lado, já existe um favorito. E é um nome que surge toda vez que um grande clube brasileiro fica sem técnico. Veja a seguir, portanto, os mais cotados para ser o novo técnico do Palmeiras.

Miguel Angel Ramirez

O espanhol de 35 anos é o responsável pelo bom futebol apresentado pelo Independiente del Valle, do Equador. Atual campeão da Copa Sul-Americana, o clube faz boa campanha na Libertadores deste ano. Assim, o nome de Ramírez é frequentemente especulado em clubes brasileiros. Ele já esteve na mira de Atlético-MG, Flamengo e Corinthians.

De acordo com a ESPN, Ramírez é o preferido da diretoria para ser o novo técnico do Palmeiras. Mas não será fácil convencê-lo a deixar o Independiente del Valle. Afinal, além da boa situação financeira, o clube equatoriano oferece estabilidade no cargo. Além disso, a multa rescisória do espanhol está na casa de US$ 1 milhão, e seu contrato com o Del Valle vai até o final de 2021.

Gabriel Heinze

O ex-zagueiro argentino está entre os mais pedidos por torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Como técnico, seu último trabalho foi no Vélez Sarsfield. Em campo, sua proposta de jogo chamou atenção, com um futebol intenso e ofensivo. Fora dele, no entanto, o perfil disciplinador e explosivo gerou um desgaste que culminou na sua saída do clube em março deste ano. Por outro lado, como está desempregado, a negociação com o Palmeiras seria mais simples.

Arce

O nome do ex-lateral direito surgiu principalmente devido à história que ele construiu no Palmeiras como jogador. Desde 2009, ele atua como treinador, e em duas ocasiões, chegou a dirigir a seleção paraguaia. Atualmente, é o técnico do Cerro Porteño, do Paraguai, e tem contrato até o fim do ano que vem.

Guto Ferreira

O técnico do Ceará está entre os nomes preferidos pela diretoria no mercado brasileiro, segundo o UOL. Pesam a favor de Guto Ferreira o seu estilo de jogo baseado na compactação e velocidade, além da experiência em lidar com jovens jogadores.

Rogério Ceni

O ex-goleiro e ídolo do São Paulo conseguiu aplicar seu conceito de jogo à frente do Fortaleza. Dessa forma, de acordo com o site Nosso Palestra, o nome de Ceni está entre os cotados pela diretoria do Palmeiras para ser o novo técnico.

Abel Braga

A preferência da diretoria por um técnico experiente fez com que o nome de Abel Braga entrasse na lista de favoritos a ser o novo técnico do Palmeiras. No entanto, ele não deixou boas impressões nos seus últimos três trabalhos por Flamengo, Cruzeiro e Vasco.

Dorival Júnior

Sem clube desde que deixou o comando do Athletico, Dorival chegou a negociar com o Vasco e também foi especulado no Corinthians. Agora, ele está entre os cotados para assumir o Palmeiras, time que já comandou em 2014, quando escapou do rebaixamento na última rodada.

Gustavo Munúa

O ex-goleiro uruguaio treinava o Nacional, de Montevidéu, mas deixou o clube recentemente. Assim, seu nome foi especulado no alviverde após a saída de Luxemburgo. No entanto, em entrevista para o Esporte Interativo, o técnico negou qualquer negociação. Mas indicou que gostaria de ser o novo técnico do Palmeiras e deixou claro que estaria aberto a um convite.