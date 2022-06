Rafael Nadal é campeão em Roland Garros 2022; veja valor da premiação

Rafael Nadal em disputa no US. Foto: US Open Oficial / www.usopen.org

Dezessete anos depois de ter conquistado seu primeiro título do Roland Garros na França em 2005, Rafael Nadal ainda domina seu torneio de tênis favorito aos 36 anos. O “Rei do saibro” fez jus ao título mais uma vez, vencendo Casper Ruud por 6-3, 6-3, 6-0 para conquistar seu 14º título do Roland Garros e o 22º Grand Slam da carreira.

O espanhol Rafael Nadal conquistou seu 14º título em Roland Garros e o 22º grande campeonato com uma vitória por 6-3, 6-3, 6-0 sobre o norueguês Casper Ruud, de 23 anos, empatando o recorde de menor número de jogos permitidos em um grande torneio. final. Ele se tornou o homem mais velho a vencer o campeonato da França.

Depois de um aperto confortável e uma pausa para começar, parecia que Nadal passaria pelo primeiro round, mas Ruud voltou com uma pausa para voltar ao serviço. Nadal, no entanto, quebrou Ruud pela segunda vez em duas tentativas e realmente a partir daí.

Nadal ficou para trás por um intervalo no início do segundo set e perdia por 3-1. Então, em uma reviravolta não tão impressionante, dada sua história em Roland Garros, Nadal não perderia mais um jogo.

Ele voltou de forma dominante no segundo set, vencendo cinco jogos consecutivos para vencer o set por 6-3. Ao longo da partida, Nadal fez Ruud pagar por perder os primeiros saques, e isso ficou especialmente evidente no segundo set, quando Nadal ganhou nove dos 12 pontos do segundo saque de Ruud. O set terminou com a primeira dupla falta de Ruud na partida.

O espanhol foi realmente implacável no terceiro set, e Ruud estava claramente desgastado e sem respostas, como muitos já estiveram antes contra Nadal em Roland Garros.

Premiação

O dinheiro do Roland Garros 2022 foi revelado e agora está de volta aos níveis pré-pandemia depois que os últimos dois anos foram severamente interrompidos pelas limitações da multidão. A premiação total em Roland Garros para 2022 chega a € 43,6 milhões, o que representa um aumento de 26,87% em relação a 2021 (+ 2,20% em relação a 2019, quando o torneio foi realizado em condições normais).

Os campeões masculino e feminino levarão para casa um cheque de 2.200.000 euros, 57,14% a mais do que Novak Djokovic e Barbora Krejikova receberam quando levantaram os troféus no ano passado.

O vice-campeão também pode esperar um saudável desembarque de € 1.100.000 em sua conta bancária, um aumento de 46,67% em relação ao ano passado.