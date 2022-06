Nadal x Ruud: horário da final Roland Garros 2022 hoje e onde assistir

Prepare-se, torcedor apaixonado por esporte, porque hoje tem decisão no tênis. Neste domingo, 5 de junho, Rafael Nadal enfrenta Casper Ruud pela final do simples masculino em Roland Garros, no saibro de Paris, na França. Para não perder nenhum momento, saiba onde assistir e o horário da final de Roland Garros 2022 hoje.

Qual é o horário da final masculina de Roland Garros 2022?

O horário da final masculina de Roland Garros 2022 hoje vai ser às 10h, dez horas da manhã, pelo horário de Brasília.

Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais SporTV 3, ESPN 2 e Star + transmitem ao vivo para todos os estados do Brasil a final entre Nadal e Casper Ruud neste domingo.

Para quem só pode torcer online, os streaming do Star + e Globo Play disponibilizam as imagens em suas plataformas para celular, tablet, computador e smart TV. É só sintonizar através do seu e-mail de usuário e curtir ao vivo.

Informações Rafael Nadal x Casper Ruud hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Quadra Philippe-Chatrier, em Paris, na França

Onde assistir: SporTV 3, ESPN 2 e Star +

Rafael Nadal e Casper Ruud na final de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal é o favorito na final deste domingo, mas tem pela frente um forte adversário, estreando pela primeira vez em uma final do torneio francês.

Nadal busca o seu título de número 14. Na competição, deixou para trás Jordan Thompson, Corentin Moutet, Botic van de Zandschulp, Félix Auger-Aliassime, Djokovic e Alexander Zverev. Se conquistar o título neste domingo, pode tornar-se um dos maiores campeões do Grand Slam. Além disso, Nadal venceu o Australian Open este ano.

Do outro lado, Casper Ruud chega para disputar uma final pela primeira vez, em busca do primeiro troféu prateado de sua carreira.

Para alcançar a final, deixou para trás os atletas Jo-Wilfried Tsonga, Emil Ruusuvuori, Lorenzo Sonego, Hubert Hurkacz, Holger Rune e por fim Marin Cilic na semifinal.

Esta é a primeira vez que os atletas se enfrentam em quadra.

Quantos títulos Rafael Nadal tem?

Pelo torneio Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal contabiliza 13 troféus, conquistados em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020.

Já em Grand Slam, Nadal coleciona 22 títulos entre Australian Open, Roland Garros, US Open e Wimbledon. Ele possui um a mais do que Djokovic no geral, e Roger Federer, com 20 no total.

Se vencer o Roland Garros em 2022 neste domingo, Rafael Nadal poderá se distanciar dos adversários e seguir como um dos maiores campeões da história do tênis.

Qual é a premiação em Roland Garros?

O grande campeão de Roland Garros no simples masculino vai embolar o total de R$11 milhões, segundo informações divulgadas pela entidade francesa.

Em 2022, Roland Garros teve um aumento de 6,8% na premiação destinada aos atletas que competem, onde os perdedores ganham uma quantia. O tenista que sai nas quartas obviamente leva mais do que o que perder na quarta rodada da temporada.

Para a vice, o valor será um pouco menor, de R$5 milhões.