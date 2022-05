Resultado da corrida da Fórmula 1 hoje: Perez vence GP de Mônaco 2022

Sergio Perez, piloto da Red Bull, surpreendeu e venceu o Grande Prêmio de Mônaco na manhã deste domingo, 29 de maio de 2022, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, pela sétima etapa da temporada na Fórmula 1. Confira o resultado da corrida da Fórmula 1 hoje e como ficou a classificação.

Em primeiro lugar ficou o piloto da Red Bull, Sergio Perez, com Carlos Sainz da Ferrari em segundo e Max Verstappen, também da Red Bull, em terceiro no pódio.

Vitória de Sergio Perez foi o resultado da corrida da Fórmula 1 hoje

O piloto da Red Bull, Sergio Perez, é quem ganhou a corrida no resultado da Fórmula 1 hoje, domingo em 29 de maio, pelo Grande Prêmio de Mônaco da temporada 2022. Completam o pódio Carlos Sainz, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Como foi o GP de Mônaco hoje?

Como esperado, uma forte chuva atingiu a cidade de Monte Carlo na manhã deste domingo, tarde no horário de Mônaco. O resultado do clima fez com que a largada da corrida fosse atrasada em até uma hora.

Bem devagar, os carros entraram na pista com o auxílio do Safety Car liderando o pelotão, seguindo a ordem do grid de largada. Logo na primeira volta, Nicholas Latifi acabou batendo no muro da curva, obrigando o piloto a trocar o bico nos boxes.

Após duas voltas, o Safety Car deixou a pista e a largada foi dada com a bandeira verde. Leclerc, pole position, apertou o pé no acelerador e acertou-se na liderança. Com a pista molhada, alguns pilotos aproveitaram para colocarem pneus intermediários.

Na volta 5, Leclerc conseguiu abrir vantagem de 1s8 com Carlos Sainz, na segunda posição. Verstappen, que terminou em quarto lugar no grid, seguiu atacando Perez para alcançar o espanhol da Ferrari e o monegasco, marcando o tempo de melhor volta ao mesmo tempo.

No mesmo instante, Leclerc virou a mesa e marcou o melhor tempo de prova com 1m39s679 na volta 7. Até aqui, nenhuma mudança na formação do grid.

As ultrapassagens começaram somente na volta 12, com a troca de posição entre Gasly e Zhou, com o piloto da AlphaTauri subindo para o décimo terceiro lugar. Minutos depois, o jovem piloto passou Daniel Ricciardo, subindo para décimo segundo.

Na volta 16, Hamilton e Perez seguiram para os boxes. O mexicano colocou pneus intermediários, enquanto Verstappen aproveitou para tomar a terceira posição do companheiro da Red Bull.

Os pilotos aproveitaram para trocarem os pneus para intermediários na volta 19. Verstappen, atual campeão da Fórmula 1, foi para o box e retornou em quarto lugar, com Perez na vice-liderança. Já Leclerc também seguiu para colocar pneus intermediários, com Carlos Sainz assumindo a liderança em Mônaco.

O heptacampeão Lewis Hamilton colou em Ocon para disputar a 8ª posição. O britânico tentou, mesmo no túnel do circuito, mas não conseguiu na volta 21.

Sainz parou para trocar os pneus, com Perez assumindo a liderança na volta 22 e o espanhol da Ferrari indo para a terceira posição. Já Leclerc novamente teve de parar, indo para a quinta posição. Os dois pilotos da Ferrari seguiram juntos para o box, ou seja, ambos perderam as posições enquanto a Red Bull conseguiu manter o domínio na pista.

Na volta 23, a dupla da Red Bull seguiu para o box para trocar os pneus por duros. Os dois voltaram na ponta, enquanto Sainz continuou em terceiro lugar.

Tudo corria bem em Mônaco até que, na volta 25, Magnussen abandou a corrida e Mick Schumacher, da Haas, bateu feio na curva do S, com o carro praticamente se partindo ao meio. A bandeira vermelha foi acionada na corrida. O piloto alemão não se machucou.

Após a bandeira vermelha e a paralisação, a corrida foi retomada após quinze minutos. Com a relargada, Perez se manteve na liderança e Sainz conseguiu assumir a segunda posição de Mônaco, com Verstappen em terceiro e Leclerc em quarto lugar na volta 33.

Com o tempo de corrida praticamente quase completo, a Fórmula 1 não contabiliza a partir volta 40 não com as voltas e sim com tempo. Em 30 minutos de corrida, Leclerc seguiu vivo na briga para alcançar Verstappen, enquanto Sainz continuou buscando Perez, líder. A prova foi completada em 75%.

Em 24 minutos na prova, Perez conseguiu abrir vantagem para Sainz de dois segundos. O espanhol seguiu pressionando o mexicano até os minutos finais.

Aos 5 minutos para a bandeirada de Mônaco, Sainz apertou o acelerador para o ataque até Perez, mas não obteve sucesso.

O grid teve pouquíssimas alterações até os minutos finais da prova, já que o circuito de Mônaco tem ruas estreitas e ultrapassagens são complexas de se realizar. Sem tempo para mais nada, Sergio Perez venceu a corrida.

Como ficou a classificação do GP de Mônaco?

Sergio Perez, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Mônaco. Com esse resultado, o mexicano consegue subir na tabela de classificação.

Fecham o pódio Carlos Sainz e Max Verstappen.

1º Sergio Perez (Red Bull)

2º Carlos Sainz (Ferrari)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º George Russell (Mercedes)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Lewis Hamilton (Mercedes)

9º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10º Sebastian Vettel (Aston Martin)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Esteban Ocon (Alpine)

13º Daniel Ricciardo (McLaren)

14º Lance Stroll (Aston Martin)

15° Nicholas Latifi (Williams)

16º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18º Alexander Albon (Williams)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Kevin Magnussen (Haas)

Quando vai ser a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio do Azerbaijão, marcado para os dias 10, 11 e 12 de junho de 2022 no Circuito Urbano de Baku, na cidade de Baku.

Esta vai ser a oitava etapa da temporada 2022 na Fórmula 1, onde Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) vão disputar a liderança da classificação dos pilotos, além da rivalidade entre as pistas desde os treinos livres até a corrida do domingo.

Na TV aberta, o canal da BAND exibe todas as emoções do fim de semana para todo o Brasil. Basta sintonizar ao vivo e curtir. O grande evento tem o comando de Sérgio Mauricio, com comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, além de participações especiais.

Classificação dos pilotos F1 em 2022 atualizada

Max Verstappen (Red Bull) continua líder da classificação dos pilotos da Fórmula 1 com 125 pontos após o GP de Mônaco neste domingo. O piloto holandês marcou pontos e por isso se garante na tabela.

Charles Leclerc, da Ferrari, se garante na segunda posição com 116. Sergio Perez fecha o pódio das primeiras posições em terceiro lugar com.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 125 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 116 pontos

3 Sérgio Perez (Red Bull) – 110 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 84 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 83 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes ) – 50 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 48 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 40 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 30 pontos

10 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

11 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 11 pontos

13 Fernando Alonso (Alpine) – 10 pontos

14 Pierre Gasly (Alpha Taury) – 6 pontos

15 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 5 pontos

16 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

17 Lance Stroll (Aston Martin) – 2 pontos

18 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

