Resultado da F1 hoje: Verstappen ganha GP da Inglaterra; veja 1º e 2º lugar

Quem ganhou o Grande Prêmio da Inglaterra hoje na F1 foi Max Verstappen, da Red Bull. Correndo no tradicional Circuito de Silverstone neste domingo, 09 de julho, o piloto holandês largou em primeiro e de lá não saiu até o fim da prova. Confira o pódio completo e como foi a corrida hoje.

Esta é a oitava vitória de Verstappen na temporada, líder com vantagem na classificação dos pilotos da F1.

Resultado da F1 hoje no GP da Inglaterra 2023

O resultado da F1 hoje, 9 de julho, traz o holandês Max Verstappen com o pódio da corrida. Lando Norris ficou em segundo lugar e Lewis Hamilton, que largou em sétimo, terminou na terceira posição em Silverstone.

O tempo nublado não atrapalhou a corrida inglesa, que foi quente do começo ao fim com Norris brigando com Verstappen. A grande surpresa ficou com Hamilton, que saltou da sétima posição para o terceiro lugar até a volta 33. No mesmo instante, o Safety Car e a bandeira amarela foram acionados após Kevin Magnussen, da Haas, ter problemas técnicos.

Com a relargada, Verstappen manteve a primeira posição com folga seguido por Norris e Hamilton em segundo e terceiro lugar. A Ferrari, enquanto isso, viu os seus pilotos no meio da classificação e sem brigar pelo pódio.

Faltando dez voltas para o fim, Gasly abandou a prova, Albon entrou na zona de classificação ao superar Carlos Sainz e Lewis Hamilton brigando pela segunda posição contra Lando Norris. Sem tempo para mais nada, na volta 52, Verstappen venceu o GP da Inglaterra na Fórmula 1.

Confira a classificação final no GP da Inglaterra 2023

1º) Max Verstappen (Red Bull)

2º) Lando Norris (McLaren)

3º) Lewis Hamilton (Mercedes)

4º) Oscar Piastri (McLaren)

5º) George Russell (Mercedes)

6º) Sergio Perez (Red Bull)

7º) Fernndo Alonso (Aston Martin)

8º) Alexander Albon (Williams)

9º) Charles Leclerc (Ferrari)

10º) Carlos Sainz (Ferrari)

11º) Logan Sargeant (Williams)

12º) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º) Nico Hulkenberg (Haas)

14º) Lance Stroll (Aston Martin)

15°) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17º) Nyck de Vries (AlphaTauri)

18º) Pierre Gasly (Alpine)

19º) Kevin Magnussen (Haas)

20º) Esteban Ocon (Alpine)

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Grande Prêmio da Hungria, entre os dias 21 e 23 de julho de 2023, a décima primeira prova da temporada no Circuito de Hungaroring, em Budapeste.

Todos os vinte pilotos vão correr a etapa. Esta será a primeira corrida após a paralisação no mês de julho, também conhecida como "férias" das equipes e dos atletas no meio do calendário. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo para fechar o fim de semana.

No domingo, em Hungaroring, a corrida começa às 10h, horário de Brasília. A transmissão vai ser na Band, na TV aberta, para todo o Brasil ao vivo e de graça. Também dá para curtir no site da emissora e no Bandplay.

