Resultado da Fórmula 1 hoje: saiba quem ganhou o GP de Imola 2022

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio da Emilia Romagna, 24 de abril de 2022. Correndo no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, o piloto largou em primeiro e continuou liderando até o fim da prova. Sergio Perez, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren, completam o pódio. Confira como foi a prova e o resultado da Fórmula 1 hoje.

Resultado da Fórmula 1 hoje em Imola 2022

Quem ganhou a corrida hoje foi Max Verstappen, da Red Bull, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália, no GP de Emilia Romagna pela Fórmula 1, a quarta etapa da temporada 2022. O segundo lugar ficou com Sergio Perez (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) em terceiro no pódio do resultado da Fórmula 1 hoje.

Um domingo nublado em Imola com altas expectativas para a corrida em Imola. A Ferrari, correndo em cara, buscou a liderança de qualquer maneira, enquanto a Red Bull dominou os treinos na sexta e sábado.

Com possibilidade de chuva, os pilotos entraram na pista. Com o apagar das luzes, Verstappen assumiu a ponta facilmente enquanto Leclerc, líder do campeonato, não largou bem. Perez assumiu a vice-liderança, deixando a Ferrari para trás.

Logo no início da prova, Sainz e Daniel Ricciardo acabaram batendo e o Safety Car entrou na pista, com o espanhol da Ferrari abandonando a prova, enquanto o piloto da McLaren seguiu.

A Mercedes seguiu na parte de trás da classificação, com Hamilton e Russell.

Enquanto isso, na frente, Verstappen conseguiu abrir certa vantagem para os demais. Próximo das 30 voltas, Perez foi para o box e perdeu a vice-liderança. Entretanto, o mexicano conseguiu ultrapassar o monegasco.

Leclerc seguiu buscando Perez para chegar na segunda posição, diminuindo a diferença e pressionando o rival. Já Verstappen, na volta 33, abriu 10 segundos de vantagem com Perez.

Na volta 54, o inesperado aconteceu. Com Sainz fora, a única esperança das donas da casa era com Leclerc. O monegasco, entretanto, rodou na pista e acertou a barreira de proteção. Ele voltou para as pistas, mas foi ultrapassado por Norris até retornar para o box para trocar os pneus. Por fim, ele voltou para a nona posição.

Enquanto isso, nas primeiras posições, Verstappen abriu 13 segundos para Perez. Já Russell, da Mercedes, conseguiu subir para a quarta posição, enquanto seu companheiro Hamilton permaneceu na 14ª posição. Já Leclerc passou facilmente por Vettel e Tsunoda e parando em 6º lugar.

Na volta 63, Verstappen conseguiu finalizar com toda a calma e viu a bandeira quadriculada para vencer o Grande Prêmio da Emilia Romagna, na Itália, a segunda vitória da temporada 2022. Perez e Norris fecharam o pódio em segundo e terceiro lugar.

Resultado do GP de Imola hoje

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Lando Norris (McLaren)

4º George Russell (Mercedes)

5º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6º Charles Leclerc (Ferrari)

7º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

8º Sebastian Vettel (Aston Martin)

9º Kevin Magnussen (Haas)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Alexander Albon (Williams)

12º Pierre Gasly (AlphaTauri)

13º Lewis Hamilton (Mercedes)

14º Esteban Ocon (Alpine)

15° Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Mick Schumacher (Haas)

18º Daniel Ricciardo (McLaren)

19º Fernando Alonso (Alpine)

20º Carlos Sainz (Ferrari)

Classificação dos pilotos na F1 em 2022

Mesmo sem vencer a corrida neste domingo na Itália, Charles Leclerc, da Ferrari, domina a classificação dos pilotos na Fórmula 1 em 2022.

A tabela segue cada vez mais embaralhada, com as posições mudando em todas as rodadas. Leclerc se mantém na liderança. Max Verstappen conseguiu alcançar a ponta com o resultado neste fim de semana.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 78 pontos

2 Carlos Sainz (Ferrari) – 38 pontos

3 George Russell (Mercedes) – 37 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 36 pontos

5 Lewis Hamilton (Mercedes) – 28 pontos

6 Max Verstappen (Red Bull) – 25 pontos

7 Esteban Ocon (Alpine) – 20 pontos

8 Lando Norris (McLaren) – 16 pontos

9 Kevin Magnussen (Haas) – 12 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 12 pontos

11 Daniel Ricciardo (McLaren) – 8 pontos

12 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 6 pontos

13 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 4 pontos

14 Fernando Alonso (Alpine) – 2 pontos

15 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 1 ponto

16 Alexander Albon (Williams) – 1 ponto

17 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 ponto

19 Sebastian Vettell/Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Quando é a próxima corrida da F1 em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio de Miami, marcado para os dias 6, 7 e 8 de maio de 2022, realizado no Autódromo Internacional de Miami, ou Miami Grand Prix, na Flórida.

Esta é a quinta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. Os treinos serão transmitidos no Brasil no meio e fim do dia, assim como a corrida no domingo que leva o horário das quatro da tarde. Isso porque Brasília está 1 hora à frente de Miami, Flórida, nos Estados Unidos.

A Rede Bandeirantes comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1, tornando-se a grande responsável por transmitir os treinos e a corrida para todo o Brasil. Por isso, basta sintonizar o canal na TV aberta a BandSports para acompanhar.

