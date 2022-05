Resultado do treino livre F1 hoje: Leclerc domina GP de Mônaco

Ferrari teve domínio no primeiro e segundo treino livre do Grande Prêmio de Mônaco nesta sexta-feira, 27 de maio

O Grande Prêmio de Mônaco começou oficialmente nesta sexta-feira, 27 de maio, após a realização dos dois treinos livres pelo Circuito de Mônaco, um dos mais queridos entre o público. Esta é a sétima etapa da temporada na Fórmula 1, realizada com três treinos livres, um classificatório e a corrida. Dessa maneira, confira o resultado do treino livre da F1 hoje e quem levou a melhor.

Qual foi o resultado do treino livre F1 hoje?

Nesta sexta-feira, 27 de maio, todos os vinte pilotos entraram na pista pelo Circuito de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. O primeiro treino livre começou às nove da manhã, enquanto o segundo teve início apenas ao meio dia, 12h, pelo horário de Brasília.

+Pilotos da Fórmula 1 que moram em Mônaco e por que

PRIMEIRO TREINO LIVRE F1

Correndo em casa, o monegasco Charles Leclerc foi quem levou a melhor no primeiro treino livre do Grande Prêmio de Mônaco.

O piloto da Ferrari dominou a prova e marcou o tempo de 1m14s531, com Sergio Perez, da Red Bull, em segundo lugar e Carlo Sainz, também da Ferrari, ficou em terceiro. O atual campeão Max Verstappen ficou em quarto.

O holandês deu trabalho para Leclerc no começo do primeiro treino livre, disputando tempo por tempo. As equipes de Ferrari, McLaren, Red Bull e também a Alpha Tauri foram os destaques principais do treino, enquanto a Mercedes sofreu com George Russell terminando em 8º e o heptacampeão Lewis Hamilton em 10º.

Na reta final, a rivalidade entre Max Verstappen e Charles Leclerc apareceu, mas o monegasco conseguiu assumir a liderança e abrir vantagem. Bottas foi o único que não marcou tempo.

SEGUNDO TREINO LIVRE F1

No segundo treino livre quem levou a melhor no início da prova foi Sergio Perez, da Red Bull. Entretanto, a alegria da equipe laranja durou pouco porque Leclerc surgiu na pista e conseguiu marcar o melhor tempo do treino, com 1m15s762.

Verstappen, entretanto, também entrou na pista para promover uma boa disputa com o monegasco.

Aos 40 minutos, Daniel Ricciardo acabou batendo em saída da curva na pista e a bandeira vermelha foi acionada, com o segundo treino parado por cerca de 15 minutos. Enquanto isso, os pilotos aproveitaram para retornar aos boxes para trocar peças e até mesmo conversar com a equipe.

Com a Red Bull liderando o treino até os 28 minutos, Leclerc conseguiu dar a volta por cima e fazer o tempo de 1m12s764, assumindo a liderança, desafiando Verstappen.

Na reta final do segundo treino livre, Hamilton acabou escapando da pista e a bandeira amarela foi acionada, mas ele conseguiu retornar para a corrida.

Perez também conseguiu melhorar o seu tempo, mas nada de ultrapassar Leclerc, que conseguiu melhorar o tempo e fazer 1m12s656. O mexicano seguiu incomodando o piloto da Ferrari, com a vantagem caindo para 0s044.

Dessa maneira, sem tempo para mais nada, Leclerc seguiu com o tempo mais rápido do treino e dominou mais uma vez em Mônaco. Sainz e Perez fecharam o pódio do segundo treino livre.

Que horas é o treino classificatório em Mônaco amanhã?

O treino classificatório do Grande Prêmio de Mônaco vai começar às 11h, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito de Mônaco, em Monte Carlo.

Esta é a sétima etapa da temporada na Fórmula 1, onde os vinte pilotos disputam a prova para definir o grid de largada para a corrida de domingo. Nesta edição, Ferrari e Red Bull são os favoritos ao título, com Max Verstappen na liderança e Charles Leclerc em segundo.

Pela TV aberta, o canal da BAND exibe todas as emoções do treino de classificação de Mônaco, com transmissão para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar e curtir ao vivo. Pela TV fechada, o canal BandSports é quem exibe também.

Online, a Fórmula 1 pode ser assistida pelo site da Band (www.band.com.br) e pelo aplicativo BandPlay, ambos totalmente gratuitos ao torcedor.

Como é o Circuito de Mônaco?

Uma corrida de Fórmula 1 dentro da cidade de Monte Carlo. É assim que pode-se definir o Grande Prêmio de Mônaco, a sétima etapa da temporada, realizado no Circuito de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, dentro do principado monegasco.

O primeiro evento de automobilismo em Monte Carlo aconteceu em 1929, quando o empresário Antony Noghes decidiu realizar uma corrida com os amigos, sócios do Automóvel Clube de Mônaco, nas ruas da cidade. Inicialmente, o evento não tomou conhecimento do público e não caiu nos gostos das autoridades.

Entretanto, com a popularidade do esporte cada vez maior, Antony decidiu fazer com que Monte Carlo ganhasse de maneira oficial melhorias para receber corridas. E foi o que aconteceu, com o apoio do Príncipe Albert II.

Hoje, com praias luxuosos, restaurantes e botiques caras, Mônaco é um dos destinos favoritos da Fórmula 1 e o que mais lhe remete ao esporte. A etapa faz parte do calendário desde 1950, o ano de estreia.