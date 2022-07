Resultado do treino livre F1 hoje: Sainz domina 1º treino na Hungria

A Ferrari levou a melhor no primeiro treino livre da Fórmula 1 nesta sexta-feira, 29 de julho, pelo Grande Prêmio da Hungria. Correndo no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, o espanhol Carlos Sainz fez o melhor tempo com 1m18s750 no resultado do treino livre F1 hoje. Confira como foi o primeiro treino do dia e a classificação completa.

Resultado do treino livre F1 hoje foi Carlos Sainz na liderança

O clima ensolarado e quente na Hungria marcou o primeiro treino livre nesta sexta-feira, a primeira etapa da décima terceira prova na temporada da Fórmula 1. Carlos Sainz foi o mais rápido da manhã, com 1m18s750 pelo resultado do treino livre F1 hoje. Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, ficaram em terceiro lugar.

A novidade foi que Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, foi substituido por Robert Kubicka.

A largada trouxe Max Verstappen na frente do treino com 1m21s235. Não demorou para Sainz, da Ferrari, aparecer muito bem na pista. No entanto, o espanhol não conseguiu ultrapassar o holandês.

Leclerc no entanto fez a melhor volta no primeiro treino livre com 1m20s225 logo com a primeira volta. A partir daí, a disputa entre Verstappen e o monegasco deu os primeiros indícios para a surpresa dos torcedores. Mas foi o competidor da Ferrari quem levou a melhor na prova.

O primeiro treino livre trouxe uma pequena disputa entre Sainz e Leclerc até os minutos finais. Os companheiros de equipe trocaram de posições em todo o tempo, da liderança para a segunda posição.

Verstappen só conseguiu assumir a ponta na parte final do primeiro treino livre aos 15 minutos da prova. Mas o atual campeão não garantiu-se por muito tempo já que Sainz retomou a liderança ao bater a marca de 1m18s750. A prova seguiu até o fim dessa maneira.

No pódio final, Carlos Sainz fez o tempo mais rápido, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro lugar, pelo resultado do treino livre F1 hoje.

A decepção do dia ficou com a Mercedes, que terminou em 5º e 7º lugar com George Russell e Lewis Hamilton.

Que horas é o treino classificatório amanhã?

O treino classificatório na Hungria vai começar às 11h (horário de Brasília) no sábado, 30 de julho, diretamente do Circuito Hungaroring, em Mogyorod.

Todos os vinte pilotos disputam a prova para definir o grid de largada no Grande Prêmio da Hungria. Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer o tempo mais rápido na última etapa garante a pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Pela TV aberta, a BAND transmite ao vivo o treino classificatório no sábado para todo o Brasil. Outra opção é o site do BandSports, nas operadoras de TV por assinatura.

Online, o site da BAND (www.band.uol.com.br) e o aplicativo da BandPlay retransmitem de graça.

Sexta-feira (29/07): – resultado do treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (30/07):

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, Band Play e Site da BAND)

Domingo (31/07):

GP da Hungria – 10h (BAND, Band Play, Site da BAND e BandNews FM)

Reprise GP da Hungria – 23h (BandSports)

Leia também:

Programação GP da Hungria na F1: horários e onde assistir em 2022