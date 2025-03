Resultado Fórmula 1 hoje da China: McLaren no pódio e 3 desclassificados

Oscar Piastri, da McLaren, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo, 23 de março, no Grande Prêmio da China, a 2ª etapa da temporada 2025. Lando Norris e George Russell fecharam o pódio. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Confira o pódio provisório completo do Grande Prêmio da China

Oscar Piastri (McLaren) – 56 voltas Lando Norris (McLaren) – +9.748s George Russell (Mercedes) – +11.097s Max Verstappen (Red Bull) – +16.656s Charles Leclerc (Ferrari) – +23.211s Lewis Hamilton (Ferrari) – +25.381s Esteban Ocon (Haas) – +49.969s Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – +53.748s Alexander Albon (Williams) – +56.321s Oliver Bearman (Haas) – +1’01.303 Demais Posições Pierre Gasly (Alpine) – +1’07.195 Lance Stroll (Aston Martin) – +1’10.204 Carlos Sainz (Williams) – +1’16.387 Isack Hadjar (Racing Bulls) – +1’18.875 Liam Lawson (Red Bull) – +1’21.147 Jack Doohan (Alpine) – +1’28.401 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1 volta atrás Nico Hülkenberg (Sauber) – 1 volta atrás Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 volta atrás Abandonou: Fernando Alonso (Aston Martin) – 52 voltas atrás

Hamilton, Leclerc e Gasly foram desclassificados

Charles Leclerc e Pierre Gasly foram desclassificados do Grande Prêmio da China porque seus carros estavam 1 kg abaixo do peso após a corrida.

Ambos foram convocados após verificações pós-corrida da FIA, depois que Leclerc terminou em 5º no dia, enquanto Gasly terminou uma posição fora dos pontos em 11º – mas ambos os resultados foram retirados do registro.

Tanto Leclerc quanto Gasly tiveram seus carros pesados ​​após a corrida, com a combinação de carro e piloto precisando atingir o peso mínimo de 800 kg.

Tanto a Ferrari quanto a Alpine pesavam 799 kg cada, depois que sua amostra de combustível foi removida. Enquanto Leclerc perdeu uma placa de extremidade da asa dianteira durante a corrida, a FIA confirmou que a parte faltante foi recuperada e pesada como parte de seu peso geral, assim como uma asa dianteira de substituição foi usada para garantir a conformidade.

O assunto foi encaminhado aos comissários, já que George Russell foi desclassificado pela mesma infração após o Grande Prêmio da Bélgica na temporada passada.

Já Lewis Hamilton foi desclassificado do Grande Prêmio da China depois que o bloco de proteção traseiro de sua Ferrari foi considerado abaixo da espessura mínima exigida pelos regulamentos técnicos, o que significa que ambos os pilotos da equipe perderam seus resultados, já que Charles Leclerc também foi desclassificado por violação do peso do carro.

Próxima corrida da Fórmula 1

A próxima corrida é no Grande Prêmio do Japão da temporada na Fórmula 1 de 2025, que será realizada no domingo, 30 de março. Será o clássico Circuito de Suzuka.