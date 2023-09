Resultado Fórmula 1 hoje: Sainz leva Ferrari ao pódio no GP de Singapura

O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo, 17 de setembro, no Grande Prêmio de Singapura, a 15ª etapa da temporada 2023. Norris e Hamilton fecharam o pódio. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Resultado Fórmula 1 hoje - GP de Singapura

Carlos Sainz conquistou sua primeira vitória do ano no Grande Prêmio de Singapura de 2023, enquanto Max Verstappen teve uma estratégia ruim e ficou em quarto lugar. A série de vitórias da Red Bull chega ao fim e é hora da Ferrari brilhar sob as luzes de Marina Bay.

Lando Norris está em êxtase ao chegar no segundo lugar e Lewis Hamilton também, que acabou chegando ao pódio após Russell que estava na terceira posição bater contra o muro na última volta.

Uma vitória merecida para Carlos Sainz, que foi o melhor piloto durante todo o fim de semana em Singapura!

Confira o pódio provisório completo do Grande Prêmio da Singapura

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Pierre Gasly (Alpino)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Liam Lawson (Alfa Tauri)

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Alex Albon (Williams)

12. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Logan Sargento (Williams)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. George Russell (Mercedes)

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18. Esteban Ocon (Alpino)

19. Yuki Tsunoda (Alfa Tauri)

Próxima corrida da Fórmula 1

A próxima corrida é no Grande Prêmio do Japão da temporada na Fórmula 1 de 2023, que será realizada no domingo, 24 de setembro, às 2h da madrugada (horário de Brasília). Será o clássico Circuito de Suzuka.



O Circuito de Suzuka apresenta todos os tipos de curvas, desde curvas lentas, como a Hairpin, até curvas emocionantes de alta velocidade, como a 130R. O traçado de 5,8 quilômetros consiste em 18 curvas, dez à direita e oito à esquerda. É o único circuito do calendário que apresenta um layout em forma de oito.

A natureza da pista de Suzuka significa que os sistemas de recuperação de energia são particularmente importantes, com os sistemas híbridos garantindo elevadas potências, de acordo com o trabalho de simulação, no valor de 3 segundos por volta. Resumindo, tudo tem que funcionar perfeitamente se você não quer ficar para trás!

Todas as corridas no Circuito de Suzuka são exigentes e a unidade de potência tem que trabalhar muito, com os motores funcionando em rotações máximas durante cerca de 65% da volta. Além disso, na reta principal de 1,2 km , os pilotos aplicam aceleração total por cerca de 15 segundos , o que significa que potência e tração serão os fatores-chave no Grande Prêmio do Japão.