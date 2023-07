Resultado Fórmula 1 hoje: Verstappen ganha o GP da Áustria da F1

Verstappen e Hamilton no pódio - Foto: F1/Getty Images/reprodução

O piloto Max Verstappen foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo, 02 de julho, no Grande Prêmio da Áustria, a nona da temporada 2023. Leclerc e Perez fecharam o pódio. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Resultado Fórmula 1 hoje - GP da Áustria

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou sua quinta vitória consecutiva no Grande Prêmio da Áustria de 2023, enquanto continua lutando pelo terceiro título do Campeonato Mundial de Pilotos.

Depois de conquistar o primeiro lugar na qualificação na sexta-feira, o holandês seguiu com a vitória na corrida Sprint no sábado, antes de vencer o Grande Prêmio de domingo da maneira dominante habitual.

Apesar de perder a liderança da corrida após seu pitstop inicial, ele voltou para ultrapassar Charles Leclerc antes de registrar a volta mais rápida da corrida para reivindicar o máximo de pontos em oferta.

O próprio Leclerc fez uma corrida sólida para terminar em P2 para a Ferrari, enquanto o companheiro de equipe Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, se recuperou de sua fraca exibição na qualificação para terminar em P3.

Carlos Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly e Lance Stroll completaram o top 10 com pontos valiosos.

Confira o pódio completo do Grande Prêmio da Áustria

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 71 voltas

2) Charles Leclerc (Ferrari), +5.155

3) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), +17.188

4) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), +21.377

5) Lando Norris (McLaren/Mercedes), +26.327

6) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), +30.317

7) Lewis Hamilton (Mercedes), +39.196

8) George Russell (Mercedes), +48.403

9) Pierre Gasly (Alpine/Renault), +57.667

10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), +59.043

11) Alexander Albon (Williams/Mercedes), +1’09.767

12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), +1 volta

13) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), +1 volta

14) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), +1 volta

15) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), +1 volta

16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), +1 volta

17) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), +1 volta

18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), +1 volta

19) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), +1 volta OUT)

20) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), +59 voltas

Vitória na Fórmula 1 em 2023

Das 9 corridas de 2023, Verstappen ganhou oito.

5 de março Grand Prix Bahrain. Ganhador: Max Verstappen

19 de março: Grand Prix Arábia Saudita. Ganhador: Sergio Pérez

2 de abril: Grand Prixd da Austrália. Ganhador: Max Verstappen

30 de abril: Grand Prix do Azerbaijão. Ganhador: Sergio Pérez

7 de maio: Grand Prix Miami. Ganhador: Max Verstappen

21 de maio: Grand Prix Emilia-Romagna. Ganhador: None. Race canceled.

28 de maio: Grand Prix de Mônaco. Ganhador: Max Verstappen

4 de junho: Grand Prix da Espanha. Ganhador: Max Verstappen

18 de junho: Grand Prix do Canadá. Ganhador: Max Verstappen

2 de junho: Grand Prix da Áustria. Ganhador: Max Verstappen



A próxima corrida é no Grande Prêmio da Inglaterra da temporada na Fórmula 1 de 2023, que será realizada no domingo, 9 de julho, a partir das 11 horas da manhã no Circuito de Silverstone.



