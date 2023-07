GP da Áustria F1: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (2/07)

A Fórmula 1 chega neste domingo, 2 de julho, no Grande Prêmio da Áustria, 9ª etapa da temporada 2023. Saiba qual será o horário da corrida da Fórmula 1 hoje a seguir na Band e como você acompanhar ao vivo.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje e como assistir

O GP da Áustria, no Circuito Red Bull Ring, começa às 10h neste domingo, 02 de julho de 2023, sendo a nona etapa da temporada da Fórmula 1.

A Band transmitirá ao vivo a corrida de hoje para todo o Brasil. A cobertura pré-corrida começará às 09h30.

Horário da largada: 10h de Brasília, domingo, 2 de julho de 2023

Onde assistir: BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band (www.www.band.uol.com.br)

>> Grid de Largada

Quantas voltas vai ter a corrida da Áustria na F1?

Uma das corridas mais cênicas do atual calendário da F1, o Grande Prêmio da Áustria é uma característica do esporte há muito tempo.

Realizada pela primeira vez em 1970 como um evento oficial da Fórmula 1, esta corrida teve muito drama ao longo das temporadas e viu o melhor dos melhores lutar pela vitória.

Agora hospedado no Red Bull Ring, em 2023, a estrela holandesa Max Verstappen espera reivindicar ainda mais sucesso nesta pista para os construtores austríacos.

FATOS PRINCIPAIS DO RED BULL RING

Comprimento do Circuito – 4,31km

Número de Voltas – 71

Distância da Corrida – 306,45km

Velocidade Máxima – 327,4km/h

Curiosidades do GP da Áustria | corrida da Fórmula 1 hoje

- Niki Lauda é o único austríaco a vencer sua corrida em casa. Ele completou essa façanha em 1984, ano em que conquistou seu terceiro e último Campeonato Mundial.

- O comprimento curto da pista no Red Bull Ring geralmente leva a sessões de qualificação apertadas. Como resultado, seis das últimas 10 poles foram decididas em menos de um décimo de segundo.

- O Grande Prêmio da Áustria de 1976 foi a última corrida de F1 que uma piloto feminina completou. A corrida marcou a 12ª e última participação de Lella Lombardi no esporte.

- Apesar de ser a volta mais rápida a ser concluída no calendário atual, com a pole em 2020 com pouco menos de 63 segundos, o Red Bull Ring é na verdade apenas a quarta pista mais curta do cronograma, depois de Mônaco, México e Brasil.

