Lewis Hamilton tem filhos? O que sabemos da vida do piloto

Com sete títulos conquistados na Fórmula 1, Lewis Hamilton, 38 anos, integra a lista de maiores pilotos da história do automobilismo. Nas redes sociais o atleta faz questão de mostrar o dia a dia e o estilo com roupas de marca, carros e viagens. A vida pessoal, entretanto, segue no privado. Mas Lewis tem filhos?

Hamilton não tem filhos?

O piloto da Mercedes Lewis Hamilton não tem filhos. O heptacampeão mundial de Fórmula 1, em entrevista ao The Times em março de 2023, deu um forte motivo para não ter uma família. Ele afirmou que é workaholic e não tem tempo para a vida pessoal, inclusive para constituir família. A agenda lotada dos pilotos de F1, que exige viagens para 23 cidades por temporada, torna desafiador conciliar vida pessoal e profissional.

No entanto, Hamilton não descartou a ideia de ter filhos no futuro. Ele quer ser um pai presente e admite que só pensaria em começar uma família com alguém especial com quem deseja constituir família. Hamilton afirmou que pensaria em deixar sua carreira na F1 para se concentrar na vida familiar, mas agora sua prioridade é o trabalho.

Apesar de sua agenda lotada, Hamilton arranja tempo para sua sobrinha e sobrinho, Kaiden e Willow. Ele leva a sério seu papel de tio, assiste filmes com eles, os pega na escola quando tem tempo e brinca com eles. Ele costuma compartilhar imagens das crianças em suas redes sociais.

Em gravação publicada em julho de 2019 no Instagram, o piloto exalta a relação com os pequenos. "Eu amo ser tio. Tenho que passar um tempinho com os filhos das minhas irmãs que adoro naturalmente. Mas o dever do tio é quando Kaiden ama seu jogo de dança e pede ao tio para fazê-lo, um bom tio nunca dirá não. Então, aqui estou eu fazendo papel de bobo tentando acompanhar uma criança de 5 anos. Família é tudo e também, não se levar muito a sério é super importante e foque em trazer alegria e positividade para quem está ao seu redor", escreveu o piloto.

Hamilton é meio-irmão por parte de mãe de Samantha Lockhart e Nicola Lockhart são as famosas pilotos de carros de corrida, meias-irmãs maternas de Lewis Hamilton. A mãe deles, Carmen Larbalestier, foi casada anteriormente com Anthony Hamilton. O inglês tem outro irmão por parte de pai chamado Nicolas Hamilton.

Conheça a mãe de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton está namorando?

Atualmente, o piloto está solteiro. No entanto, o piloto da Fórmula 1 já teve o seu nome ligado a diferentes modelos e personalidades. Recentemente, em maio de 2023. Shakira e Hamilton foram flagrados juntos.

Como de praxe, Hamilton mantém os relacionamentos no privado. A única vez que de fato assumiu um relacionamento foi com a cantora Nicole Scherzinger, do grupo Pussycat Dolls. Foram sete anos de namoro, mas quatro publicamente. Eles nunca se casaram e o namoro chegou ao fim em 2015.

Lewis já teve o seu nome ligado a diferentes mulheres. A modelo Camila Kendra, de 28 anos, foi apontada em 2021 como a namorada do piloto da Mercedes. No entanto, nenhum dos lados confirmou a notícia.

Em 2023, a modelo brasileira Juliana Nalu também foi apontada como a namorada de Hamilton. Nenhum dos dois confirmou a relação.

