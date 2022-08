Resultado Treino livre F1 hoje: Ferrari tem dobradinha na Bélgica

Pilotos disputaram o primeiro treino livre do Grande Prêmio da Bélgica nesta sexta-feira, 26 de agosto, no Circuito Spa-Francorchamps

Deu Ferrari no primeiro treino livre da Bélgica! Após as férias, Carlos Sainz dominou e garantiu o resultado do primeiro treino livre F1 hoje, sexta-feira em 26 de agosto de 2022, correndo no Circuito Spa-Francorchamps pelo Grande Prêmio da Bélgica. Confira a classificação completa e como foi o treino livre.

Resultado Treino livre F1 hoje

Carlos Sainz ficou em primeiro lugar no primeiro treino livre da Bélgica com 1m46s538.

Diferente do esperado, Sainz foi um dos melhores na largada deste primeiro treino da competição na Bélgica. Daniel Ricciardo, da McLaren, também foi muito bem em sua volta, seguido de Norris. Verstappen, entretanto, logo apareceu para tomar a liderança com 1m47s456. A Ferrari também apareceu, mas sem conseguir ultrapassar o piloto da Red Bull. Leclerc foi para a terceira posição.

Sainz chegou a subir para a vice-liderança, mas logo foi ultrapassado por Leclerc, seu companheiro de equipe na Ferrari. Hamilton foi outro piloto que apareceu muito bem dentro das pistas de Spa, mas sem conseguir passar Verstappen, ocupando a segunda posição. Russell, enquanto isso, vinha na 6ª posição.

Faltando 30 minutos para o fim do treino, Albon, da Williams, surgiu na pista para surpreender até mesmo os torcedores da equipe e assumiu a vice-liderança, deixando o heptacampeão para trás.

Sainz conseguiu fazer o melhor tempo, em 1m46s538, para superar Verstappen e assumir a liderança. Leclerc seguiu o companheiro, ocupando o segundo lugar e com o holandês da Red Bull em terceiro. Neste momento, a maioria dos pilotos retornaram para a pista com pneus macios.

Aos 22 minutos, bandeira vermelha para Magnussen, da Haas, após problemas elétricos. Faltando apenas oito minutos no cronometro, a chuva apareceu no circuito para dificultar ainda mais a vida da RBR.

Por fim, o resultado treino livre F1 hoje foi com a Ferrari dominando a etapa.

1º Carlos Sainz (Ferrari)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4º George Russell (Mercedes)

5º Lance Stroll (Aston Martin)

6º Alexander Albon (Williams)

7º Daniel Ricciardo (McLaren)

8º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9º Lewis Hamilton (Mercedes)

10º Sergio Perez (Red Bull)

11º Nicholas Latifi (Williams)

12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13º Lando Norris (McLaren)

14º Fernando Alonso (Alpine)

15° Sebastian Vettel (Aston Martin)

16º Esteban Ocon (Alpine)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Mick Schumacher (Haas)

19º Liam Lawson (AlphaTauri)

20º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Programação do GP da Bélgica

O Grande Prêmio da Bélgica é a décima quarta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, entre 26, 27 e 28 de agosto, no Circuito Spa-Francorchamps.

Todos os vinte pilotos disputam todas as etapas. A prova neste fim de semana promete ser eletrizante com a briga entre Charles Leclerc e Max Verstappen na busca pelo título do Mundial do automobilismo.

A BAND, na TV aberta, transmite ao vivo o treino classificatório do sábado para todos os estados do Brasil. Para o torcedor que prefere acompanhar online, o portal da BAND (www.band.uol.com.br) e o aplicativo BandPlay, estão disponíveis de graça.

Sexta-feira (26/08):

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (27/08):

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (28/08):

GP da Bélgica – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Reprise GP da Bélgica – 16h45 (BandSports)

Leia também: Como ficaram os grupos da Liga Europa 2022/23 após sorteio da UEFA