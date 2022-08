Como ficaram os grupos da Liga Europa 2022/23 no sorteio da UEFA

Como ficaram os grupos da Liga Europa 2022/23 no sorteio da UEFA

Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 26 de agosto, em Istambul, a UEFA determinou todos os oito grupos da Liga Europa 2022/23. Disputam a competição Roma, Manchester United, Arsenal e Monaco. Confira a seguir como ficou a fase de grupos e as principais datas das rodadas.

Grupos da Liga Europa 2022/23

A Liga Europa, competição secundária no cenário do futebol europeu, deu o pontapé inicial pela nova temporada e definiu através de sorteio nesta sexta-feira, 26 de agosto, todos os oito grupos da primeira fase da competição.

Trinta e duas equipes disputam o torneio, incluindo Manchester United, Roma e Arsenal. No pote 1 ficaram os times melhores classificados de acordo com o ranking de coeficiente da UEFA, enquanto nos outros três potes os outros clubes seguindo os seus números. A única regra é de que times do mesmo país não podem se enfrentar.

O destaque da fase de grupos ficou com o grupo E, com o Manchester United ao lado do Real Sociedad, Sheriff Tiraspor e Omonoia FC.

Confira todos os grupos da Liga Europa a seguir.

GRUPO A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt e FC Zurich.

GRUPO B: Dínamo Kiev, Rennes, Fenerbahce e FC Larnaca.

GRUPO C: Roma, Ludogorets, Betis e Helsinki.

GRUPO D: Braga, Malmo, Union Berlin e Union Saint-Gilloise

GRUPO E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspor e Omonoia FC.

GRUPO F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm.

GRUPO G: Olympiacos, Qarabag, Freiburg e Nantes.

GRUPO H: Estrela Vermelha, Monaco, Ferencváros e Trabzonspor.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Quando vai ser a fase de grupos na Liga Europa?

A fase de grupos da Liga Europa vai começar em 8 de setembro de 2022, com a primeira rodada da competição. Todos os jogos são realizados às quintas, mas em horários alternados durante o dia.

A entidade organiza a logística para evitar que times do mesmo país ou até cidades se enfrentam no mesmo horário para evitar maiores problemas como brigas de torcidas ou causos maiores entre a população da cidade. Com isso, todos os mandos das rodadas são definidos pela UEFA.

O líder de cada grupo avança para as oitavas de final, enquanto os segundo colocados disputam os playoffs com os terceiros lugares que vem da Champions.

Confira a seguir o calendário da Liga Europa.

FASE DE GRUPOS

Primeira rodada: 8 de setembro de 2022

Segunda rodada: 15 de setembro de 2022

Terceira rodada: 6 de outubro de 2022

Quarta rodada: 13 de outubro de 2022

Quinta rodada: 27 de outubro de 2022

Sexta rodada: 3 de novembro de 2022

PLAYOFFS

Play-offs: 16 e 23 de fevereiro

OITAVAS DE FINAL

Oitavas de final: 9 e 16 de março de 2023

QUARTAS DE FINAL

Quartas de final: 13 e 20 de abril de 2023

SEMIFINAL:

Semifinais: 11 e 18 de maio de 2023

FINAL:

Final: 31 de maio de 2023

Onde vai ser a final da Liga Europa em 2023?

A final da Liga Europa em 2023 vai ser na Puskás Aréna, em Budapeste, no dia 31 de maio de 2023, quarta-feira, com horário a ser definido pela entidade. O local está localizado no distrito de Zugló da capital húngara.

O local foi escolhido pela UEFA para ser uma sede neutra, ou seja, o estádio receber os dois finalistas na grande decisão em partida única.

O espaço foi inaugurado em 2019, com capacidade para mais de 65 mil torcedores. Hoje, abriga a Seleção Húngara de futebol, nomeado em homenagem ao ex-jogador do Real Madrid, Ferenc Puskás.

Essa vai ser a segunda final da UEFA disputada na arena, que já recebeu a Supercopa da UEFA em 2020, com vitória do Bayern em cima do Sevilla por 2 x 1, além de ter recebido quatro jogos da EURO em 2021.

