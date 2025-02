Rio Open 2025 começa sábado: ainda tem ingressos de graça?

Os ingressos gratuitos para o Rio Open 2025, que ocorrerá no Jockey Club Brasileiro entre os dias 15 e 23 de fevereiro, estão esgotados. A organização disponibilizou entradas gratuitas para o qualifying, mas devido à alta demanda, todas as entradas foram rapidamente esgotadas.

A venda foi aberta dia 12 no site https://www.eventim.com.br/rioopenqualifying. Os ingressos eram gratuitos, mas limitados e sujeitos à disponibilidade, com limite de duas entradas por CPF, por dia.

Como assistir o Rio Open online e na TV?

Aqueles que não conseguiram ingressos, é possível acompanhar o torneio através do SporTV 3. O torcedor pode utilizar o Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo. O acesso ao canal requer uma assinatura ativa. As partidas estão programadas para começar diariamente às 16h.

O Rio Open 2025, que ocorre de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, contará com a participação de quatro tenistas brasileiros na chave principal:

Thiago Seyboth Wild: atualmente na 77ª posição do ranking mundial.

João Fonseca: jovem promessa de 17 anos, ocupa a 99ª colocação no ranking.

Thiago Monteiro: experiente jogador, situado na 100ª posição do ranking.

Felipe Meligeni Alves: atleta que está na 149ª posição do ranking mundial.

Qual é a programação do Rio Open 2025?

Qualificação: sábado, 15 de fevereiro, às 17h e domingo, 16 de fevereiro, às 16h

Sorteio principal: segunda-feira, 17 de fevereiro – 23 de fevereiro.

Segunda-feira, 17 de fevereiro – quinta-feira, 20 de fevereiro, sessões começando às 16h30 e 19h

Sessões de sexta-feira, 21 de fevereiro, começando às 16h e 18h

Final de duplas: sábado, 22 de fevereiro, terceira a partir das 17h

Final de simples: domingo, 23 de fevereiro, às 17h30