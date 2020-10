Foram cinco títulos conquistados pelo polonês com a equipe alemã do Bayern de Munique na última temporada do futebol internacional. Confira a trajetória do atleta

Além de realizar o sorteio da Champions League na última quinta-feira (01), a UEFA premiou as melhores atuações da Champions League na temporada 2019/20 e também escolheu o melhor jogador da Europa.

Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, vencedor de cinco títulos pela equipe alemã, garantiu o título de craque da temporada na Europa. Além disso, também foi considerado o melhor atacante da Champions League 19/20 pela instituição.

Quem é Robert Lewandowski?

O garoto que sonhava em se tornar um jogador de futebol de sucesso iniciou a carreira nas categorias de base do Legia, clube da Polônia. Entretanto, dirigiu-se ao Znicz Pruszkow, também polonês, em 2006, alcançando 32 partidas e 21 gols.

Em 2008, integrou o elenco do KKS Lech Poznan, sendo 82 partidas com 41 gols, com destaque para sua habilidade de encher as redes facilmente.

Entretanto, foi somente em 2010 que Lewandowski alçou vôos maiores ao concretizar o primeiro desafio fora de seu país natal ao chegar no Borussia Dortmund. Com 187 partidas e 103 gols, o atleta conquistou títulos, chamou a atenção da mídia global sobretudo por levar o time alemão até a final da Champions League 2012/13, garantindo o vice campeonato.

Em 2014, Robert Lewandowski deixou torcedores alemães chocados, principalmente aurinegros pela grande rivalidade, por transferência gratuita para o Bayern de Munique. Já são 293 jogos e 247 gols.

Inegavelmente, uma das principais características do jogador é a sua agilidade ao armar jogadas, além disso, a rapidez na hora de finalizar para o gol também impressiona.

Pela Seleção da Polônia conta 115 partidas e 61 gols.

Como foi a campanha de 2019/20 de Robert Lewandowski?

A última temporada de Robert Lewandowski foi de dar inveja a qualquer um, além de fazer com que torcedores de todos os lugares do mundo desejem tê-lo em seus times.

O atacante garantiu cinco títulos, sendo o Campeonato Alemão, Champions League, Copa da Alemanha, SuperCopa da Alemanha e SuperCopa da Europa. Em 47 partidas jogadas, foram 55 gols. Pela Champions League marcou 15 e na Copa da Alemanha fez 6.

Ademais, Lewandowski também é o favorito para ganhar o prêmio da FIFA de melhor do mundo, o The Best, sem data prevista para acontecer.