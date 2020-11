Rogério Ceni no Flamengo: o que se sabe da negociação

Ao que tudo indica, Rogério Ceni deve ser o novo treinador do Flamengo. O ex-goleiro inclusive já teria se despedido do elenco do Fortaleza, e tem passagem para o Rio de Janeiro marcada para esta terça (10). A ideia da diretoria, é ter Rogério Ceni no Flamengo para o jogo de quarta (11) contra o São Paulo, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Além de Ceni, os auxiliares Nelson Simões e o francês Charles Hembert, assim como o preparador físico Danilo Augusto devem desembarcar na Cidade Maravilhosa.

Rogério Ceni no Flamengo

Embora haja um silêncio nas partes de Flamengo e Fortaleza, o “sim” do treinador ao clube carioca foi dado. No entanto, o anúncio só deve ser oficializado, logo depois do técnico chegar ao clube da gávea e assinar o contrato.

Rogério foi procurado pela diretoria rubro-negra, assim que a demissão de Domènec Torrent foi anunciada. A negociação entre treinador e o clube prosseguiu de forma rápida.

Ceni se deslocava de Curitiba para Salvador, com conexão em São Paulo, e enquanto tinha sinal de telefone, mantinha contato com os dirigentes do Flamengo.

Logo depois de desembarcar na capital baiana, o treinador conversou com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e avisou sobre seu “sim”. Assim como no ano passado, quando Ceni trocou o Leão do Pici pelo Cruzeiro, o técnico assegurou que o novo clube irá arcar com a multa do contrato. O valor gira em torno de R$ 1 milhão de reais.

Contratado pelo Fortaleza para temporada de 2018, Rogério foi bicampeão estadual (2019 e 2020), campeão da Copa do Nordeste (2019). Além dessas conquista, o técnico levou o clube pela primeira vez a uma competição internacional – a Copa Sul-Americana de 2020.

Embora venha de duas derrotas seguidas no Brasileiro, o Fortaleza ocupa a 10ª posição, e neste momento, garante vaga à Sul-Americana.

Possivelmente sem Ceni, o time cearense terá que procurar um novo comandante para dar sequência na temporada.

Flamengo demite Torrent

Logo depois de sofrer duas goleadas seguidas no Brasileiro – para São Paulo e Atlético MG -, o Flamengo demitiu Domènec Torrent.

Em sua curta passagem, Torrent somou 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas – aproveitamento de 63,8%.

O ex-auxiliar de Guardiola, chegou ao Brasil no fim de julho, para substituir seu conterrâneo, Jorge Jesus.