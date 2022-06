Roland Garros 2022: onde assistir final feminina Swiatek x Gauff e horário

Confira onde assistir a final do feminino em Roland Garros. Foto: Reprodução / Corinne Dubreuil / FFT

Tenistas se enfrentam neste sábado, 4 de junho, pela grande final do simples feminino em Roland Garros na temporada

Chegou a hora de descobrir quem será a grande campeã em Roland Garros! Na manhã deste sábado, 4 de junho, a polonesa Iga Swiatek enfrenta a norte-americana Cori Gauff pela final do simples feminino a partir das 10h (horário de Brasília, no saibro. Se você não quer perder nenhum detalhe, saiba onde assistir a onde assistir final feminina de Roland Garros 2022 a seguir.

Onde assistir a final feminina de Roland Garros 2022 hoje?

A final do simples feminino em Roland Garros hoje será transmitida no SporTV 3, ESPN 2 e Star +, a partir das 10h, dez horas da manhã, pelo horário de Brasília.

Os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil através do televisor.

Para acompanhar online, o serviço de streaming Star + é a opção aos internautas. A plataforma está disponível para aplicativo de celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Nos canais ESPN, a cobertura é de Fernando Nardini com comentários de Fernando Meligeni sobre os lances.

SPORTV 3 – OI: 37 / SKY: 37 e 437/ CLARO: 37 e 537 / VIVO: 37, 337, 817 e 537

ESPN – OI: 111 / SKY: 197 e 597 / CLARO: 71 e 571 / VIVO: 571, 871, 461, 45 e 344

+Chaveamento Roland Garros 2022: caminho de Djokovic, Nadal e Alcaraz

Iga Swiatek e Cori Gauff em Roland Garros

Para alcançarem a grande final de Roland Garros, as duas tenistas precisaram passar por longos e complexos desafios na temporada.

A polonesa Iga Swiatek é a grande favorita na decisão. Em seu trajeto, deixou para trás Lesia Tsurenko (ucraniana) na primeira rodada, Alison Riske na segunda (norte-americana), Danka Kovinić (Montenegro) na terceira e Qinwen Zheng (chinesa) na quarta.

Na fase eliminatória, Iga venceu Jessica Pegula (EUA) e Daria Kasatkina (Rússia) nas quartas e semi respectivamente.

Do outro lado, Cori Gauff tem apenas 18 anos, mas quer surpreender ao chegar pela primeira vez em uma decisão super importante na competição francesa. A norte-americana está em 23º lugar no ranking mundial. Para chegar aqui, passou por Rebecca Marino (canadense), Alison Van Uytvanck (belga), Kaia Kanepi (estoniana) e Elise Mertens (belga).

Nas quartas e semi, venceu Sloane Stephens (EUA) e Martina Trevisan (México), carimbando o seu passaporte pela primeira vez.

Qual é a premiação em Roland Garros?

A vencedora da final em Roland Garros pelo simples feminino vai levar para casa a taça Suzanne-Lenglen, entregue desde 1979 para as ganhadoras da categoria. Em prata, o modelo tem duas alças e leva o nome da campeã de Roland Garros naquela temporada.

Também há uma premiação em dinheiro para a tenista que conquistar o título neste ano. O principal prêmio é de 2 milhões em euros, o que equivale a R$11 milhões na cotação de junho em 2022.

Para a vice, o valor será um pouco menor, de R$5 milhões.