Ryan Reynolds compra Wrexham, clube de futebol inglês da da 5ª divisão

O Wrexham Football Club, time do País de Gales que disputa a quinta divisão do futebol inglês, oficializou nesta segunda-feira (16) a aquisição do clube pelo ator canadense Ryan Reynolds, conhecido por interpretar Deadpool nos cinemas, juntamente com o também ator Rob McElhenney.

Em comunicado postado em site oficial, o clube confirmou que membros e torcedores do clube apoiaram a decisão de ter a dupla de artistas no comando da equipe em votação, assim sendo 98% ao todo.

Como se deu a negociação pelo Wrexham?

Dirigido por torcedores desde 2011, o clube realizou uma votação esta semana para definir se a compra dos artistas se consolidaria.

Em boletim, o Wrexham desejou boa sorte aos novos comandantes e agradeceu a todos os assessores, apoiadores e conselheiros.

“O Wrexham Supporters Trust Board gostaria de agradecer ao Sr. Rob McElhenney e ao Sr. Ryan Reynolds, e seus conselheiros Inner Circle Sports e Walker Morris, por sua abordagem profissional e ponderada e pelo tempo que já dedicaram ao processo. Como torcedores do Wrexham, gostaríamos de desejar-lhes muita sorte no comando do nosso clube de futebol e aguardamos com expectativa o que o futuro trará”.

Entretanto, a Liga Nacional, competição que o time disputa e a FA, a Federação Inglesa, ainda precisam aprovar o acordo, validando o resultado.

Conheça o Wrexham AFC

Fundado em 1964, é o terceiro clube de futebol profissional mais antigo do mundo e um dos primeiros no País de Gales.

O time já conquistou muitas glórias disputando as ligas nacionais. Mas nem sempre foi assim.

Por administrações ruins e desempenhos não tão esperados dentro de campo, o clube chegou a ser rebaixado várias vezes e não conseguiu retornar até a liga principal.

A temporada de 1977-78 foi a de maior sucesso do time, quando chegou até as quartas de final da FA Cup e conquistou o título da terceira divisão do inglês.

Atualmente, ocupa a 14ª posição da Liga Nacional, a quinta divisão inglesa, com sete pontos. Sendo assim, possuem duas vitórias, um empate e três derrotas, mas com dois jogos a menos. A competição estava parada devido à pandemia do coronavírus.

Nesta terça (17), o time entra em campo pelo torneio contra o Hartlepool United, às 16h, pela nona rodada. Entretanto, o jogo não possui transmissão no Brasil.

O que esperar para o futuro do clube?

Segundo o jornal inglês The Guardian, em reunião entre Reynold, McElhenney e apoiadores do clube gales, a dupla afirmou que certamente pretende transformar o Wrexham em uma “força global”.

Ademais, o acordo deve render investimentos de até £ 2 milhões, uma proposta para ser a grande estrela de um documentário para a Netflix com a finalidade de abordar a ascensão sob o comando dos atores e, além disso, mostraram total interesse em dedicar-se aos jogos quando compromissos não atrapalharem.

Então, utilizando o dinheiro necessário para investir em bons jogadores, a fama e o marketing dos atores para dar o holofote necessário ao time, a equipe pode decolar e, quem sabe, retornar até a elite do futebol.