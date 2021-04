Saiba o que aconteceu com Neto e por que ele está afastado da Band

O telespectador acostumado a acompanhar o ex-jogador e apresentador Neto em seu programa, “Os donos da Bola“, na Rede Bandeirantes, deve ter levado um susto ao ligar a televisão hoje (6/4), e não o vê-lo. Em seu lugar, o jornalista Fernando Fernandes comandou a apresentação do programa, junto dos comentaristas Velloso e Sousa. Mas, o que aconteceu com Neto?

Saiba o que aconteceu com Neto

O ex-jogador do Corinthians precisará se ausentar da programação da Bandeirantes, em específico de seu programa “Os donos da bola” devido a uma questão de saúde. O apresentador precisou passar por uma cirurgia por problemas crônicos na coluna, nesta terça-feira (6), e não tem uma data de previsão para voltar aos estúdios.

Segundo apurou o UOL, Neto há tempos estava incomodado com dores na coluna. No entanto, ao fazer exames e a dor se agravar, percebeu que precisaria realizar a cirurgia para que o problema não piorasse. As operações começaram às 7h de hoje (6).

A volta do apresentador para a emissora paulista dependerá de sua recuperação. A princípio, o ídolo corintiano ficará em casa, após a conclusão da cirurgia. Além de se ausentar do “Os donos da bola“, Neto também não comentará os jogos dos fins de semana, assim como terá que se ausentar de suas participações na Rádio Bandeirantes e Bandsports.

Como ficará “Os donos da bola” sem Neto?

Os fãs do programa “Os donos da bola” estranharam a ausência do apresentador no programa. Muitos se perguntaram: “o que aconteceu com Neto”? no entanto, mesmo sem a presença do ídolo corintiano, o andamento da programação continuou normalmente. Para seu lugar, o jornalista Fernando Fernandes comanda as apresentações, assim como Velloso e Sousa continuam nos comentários.

O “Os donos da Bola” vai ao ar de segunda à sexta-feira, sempre às 13h (horário de Brasília), no canal da Rede Bandeirantes de televisão. Os fãs de Neto também podem acompanhar ao vivo pelo canal do programa no Youtube.

