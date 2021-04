Premiação da Recopa 2021: saiba quanto o Palmeiras pode arrecadar

Palmeiras e Defensa y Justicia fazem o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-americana 2021 nesta quarta-feira (7), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Santa Rosa, província de Buenos Aires. O título na competição pode ser o primeiro do Verdão nesta temporada, mas o terceiro da era Abel Ferreira, que também conquistou Copa Libertadores e Copa do Brasil. Caso o Alviverde conquista seu terceiro troféu desde a chegada do português, embolsará uma prêmio milionário. Saiba qual o valor da premiação da Recopa 2021.

Qual o valor da premiação da Recopa 2021?

A Conmebol pagará ao campeão da Recopa Sul-americana 2021, uma premiação no valor de R$7 milhões. No entanto, o segundo colocado embolsará R$4,2 milhões.

A disputa da Recopa, nada mais é que o confronto entre o campeão da Copa Libertadores da América contra o vencedor da Copa Sul-americana. No caso, a equipe brasileira venceu a primeira competição, enquanto os argentinos do Defensa y Justicia faturaram o segundo.

O campeão do torneio será definido após a conclusão dos dois jogos. O primeiro ocorre nesta quarta-feira (7), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Santa Rosa, província de Buenos Aires, às 21h30. Já o segundo e decisivo jogo está marcado para o dia 14 de abril, no mesmo horário, mas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os palmeirenses não puderam mandar a partida para seu estádio, o Allianz Parque, em São Paulo. Isso porque o Estado está proibido de realizar jogos até o dia 11 de abril, mas há a possibilidades do prazo se estender devido a não diminuição de casos da Covid-19.

Premiações do Palmeiras

Se vencer o torneio, o Palmeiras aumentará ainda mais seus cofres após o sucesso na temporada passada, quando conquistou o Paulistão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Os dois últimos com Abel Ferreira. Com as três competições, a equipe recebeu mais de R$ 200 milhões.

Já nesta temporada, a equipe pode arrecadar em uma semana cerca de R$12 milhões. Isso porque além da possibilidade de título na Recopa 2021, o clube pode vencer a Supercopa do Brasil, que pagará em premiação o valor R$5 milhões ao campeão.

A competição nacional coloca frente a frente o atual vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras), diante do campeão do Campeonato Brasileiro (Flamengo). Em partida única, as equipes disputam o torneio no Estádio Mané Garrincha, no dia 11, às 11h (horário de Brasília). Enquanto o vencedor embolsa os R$5 milhões, o segundo colocado fatura R$2 milhões.

