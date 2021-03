Salário de Messi: saiba como o craque gasta sua fortuna de R$1 bilhão

O argentino Lionel Messi é sem dúvida um dos maiores jogadores da história do futebol. Não à toa, o camisa 10 do Barcelona recebe um salário astronômico e pode se dar ao luxo de ter uma vida de “rei”. Embora dificilmente esteja envolvido em polêmicas e festas, o craque aproveita a vida de bilionário ao lado da esposa e filhos, e faz da Catalunha o seu palácio. O contrato do astro com o Barça vazou pelo El Mundo, que obteve uma cópia da papelada confidencial de 30 páginas, e por isso as cifras de seu salário foram descobertas.

Qual o salário de Messi?

O salário de Messi gira em torno de 123 milhões de libras por ano (R$ 933 milhões, na cotação atual). No entanto, nesta quantia estão inclusos bônus que o argentino arrecada, como a taxa de fidelidade que o craque receberá ao término da temporada, no valor de 35 milhões de libras (R$ 265 milhões), além de direitos de imagens.

Quanto Messi arrecada de publicidade ?

Além de seu salário astronômico, Messi arrecada altas cifras em publicidade. Principal figura da Adidas, o argentino possui contrato com a empresa, e algumas fontes dizem que este acordo perdura até o final de sua carreira.

Fora sua principal patrocinadora, o eleito seis vezes melhor do mundo também aparece em campanhas de publicidade da Pepsi, Gillette e Turkish Airlines. No entanto, segundo a Forbes, o atleta arrecadou 34 milhões de dólares apenas em 2020 com contratos de publicidade.

Com todo esse dinheiro, eu não sei o que você faria, mas Messi usa este salário das mais variadas formas. Confira.

Como é a casa de Messi ?

Diante de todo este salário, Lionel Messi vive em uma mansão. A residência fica localizada no subúrbio exclusivo de Castelldefels, um município na província de Barcelona. Com vista para o mar Balear e uma zona de exclusão aérea, o imóvel é avaliado em 5,5 milhões de libras (R$ 41,7 milhões) e está a 19km do Camp Nou.

Além de todo o conforto, a casa possui um pequeno campo de futebol, piscina, academia e parquinho para os filhos. O ex-companheiro de equipe Luis Suárez morava perto da mansão do camisa 10, no entanto mudou-se do imóvel após se transferir para o Atlético de Madrid.

Jatinho particular de Lionel Messi

Além do conforto de seu lar, o craque do Barcelona também tem vida de luxo quando precisa de locomover. Isso porque, com seu salário, Messi aluga um jatinho particular, planejado especialmente para ele e sua família. Produzida por uma empresa argentina, a aeronave possui os nomes da esposa do jogador, Antonella, mas também de seus três filhos Thiago, Ciro e Mateo, nos degraus. Por fim, também possui uma homenagem ao atleta, com um número 10 na cauda.

Avaliado em 12 milhões de libras, o jato ainda possui cozinha própria e assentos para 16 pessoas que se dobradas, transformam-se em oito camas.

Investimentos em hotéis

Mesmo com um alto salário, Messi procura fazer alguns investimentos. Dentre eles, está a compra do Hotel MiM Sitges, o qual o jogador desembolsou 26 milhões de libras (R$ 197,3 milhões). Localizado na costeira de Sitges, na província de Barcelona, o imóvel fica então a 100 metros do mar e possui quatro estrelas.

No total, o local conta com 77 quartos, incluindo cinco suítes júnior e uma suíte. Possui uma vista para o Mar Mediterrâneo e para a cidade, além de spa, sauna, piscina e banheira. Para quem quiser então se hospedar no hotel de Messi, uma noite no local custa 105 libras.

Quais os carros de Messi?

Além de investimentos, Messi gasta seu salário com carros de luxo. O craque argentino possui um Pagani Zonda, avaliado em 1,5 milhão de libras, mas também usufrui de um GranTurismo S e um GranTurismo MC Stradale. No entanto, o argentino também já apareceu desfilando com uma Ferrari F43 Spider.

Onde Messi passa suas férias ?

Por fim, o craque gosta de relaxar quando possui dias de folga ou quando está de férias. No ano passado, o argentino viajou com a esposa e seus amigos Luis Suarez e Cesc Fabregas para algumas ilhas. Em um barco charter Seven C, medindo quase 92 pés de comprimento, os jogadores curtiram seus dias de descanso. O navio custa 40.000 libras por semana para alugar, mas acomoda 10 pessoas, em quatro quartos.

