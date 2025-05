SBT vai transmitir a final da Champions League 2025? Onde assistir hoje

O gramado do Allianz Arena de Munique está pronto para o jogo do Paris Saint-Germain e Inter de Milão na final da Liga dos Campeões da UEFA hoje, sábado, 31 de maio de 2025.

Onde assisti a final Champions League hoje

Todos os detalhes sobre como assistir e transmitir ao vivo a final da UEFA Champions League no Brasil serão no SBT, TNT e Max. O jogo começa às 16 horas e não tem prorrogação.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

TNT: o canal é responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

Max: O streaming Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje nos dispositivos móveis.

Principais estatísticas do PSG e da Inter de Milão

A Inter conquistou três Copas dos Clubes Campeões Europeus , o que a torna o segundo time com mais títulos da Série A na história da competição. O time venceu em 2010 e perdeu a final em 1967, 1972 e 2022.

O Paris Saint-Germain nunca levou o troféu para casa. Em 2020, a organização chegou perto, mas acabou derrotada pelo Bayern de Munique em Lisboa. Eles estão determinados a melhorar seu retrospecto em sua segunda participação na final. Especialistas deram a eles chances um pouco melhores de vencer, mas o jogo é realmente de qualquer um.

O Paris Saint-Germain teve uma trajetória acidentada até a final. Ficou em 15º lugar na fase de grupos, mas conseguiu passar com folga. A impressionante vitória por 10 a 0 sobre o Brest ajudou a virar o jogo na fase eliminatória. O time derrotou Liverpool, Aston Villa e Arsenal para garantir sua vaga.

A Inter de Milão chegou à final com mais tranquilidade. A organização terminou em quarto lugar na fase de grupos e foi derrotada apenas uma vez. Derrotou Feyenoord, Bayern e Barcelona para garantir sua vaga na final.