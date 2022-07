Skate Street hoje ao vivo: onde assistir Rayssa Leal na final (03/07)

Rayssa Leal e Pâmela Rosa disputam a final do feminino no Pré-Olímpico de Roma, o Pro Tour 2022, diretamente da Itália

Para o torcedor que estava com saudade das Olimpíadas, pode matar a saudade porque tem Skate Street hoje ao vivo! Neste domingo, 3 de julho, as finais femininas e masculinas no Pro Tour de Roma 2022 reúnem grandes nomes do esporte como Rayssa Leal e Pâmela Rosa. A competição tem início às 14h (Horário de Brasília), e tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Onde assistir Skate Street hoje ao vivo?

A final feminina do Skate Street em Roma hoje começa às 14h, duas horas da tarde, horário de Brasília. Mais tarde, a final masculina tem início a partir das quatro horas da tarde, também no horário de Brasília, diretamente da Itália.

O canal do SporTV é quem transmite todas as emoções do skate neste domingo, 3 de julho, para todos os estados do Brasil. A emissora, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que quer assistir mas não é assinante, a opção é o Globo Play, serviço de streaming. A plataforma pode ser encontrada no site ou aplicativo para celular, smart TV, tablet ou computador.

Para assistir de graça, o site do Olympics transmite as imagens do torneio italiano (www.olympics.com).

Horário : 14h e 16h

: 14h e 16h Onde assistir Skate Street hoje ao vivo: SporTV, Globo Play e Site do Olympics

Rayssa Leal e Pâmela Rosa na final do Skate Street

Representando o Brasil na final feminina do Pro Tour de Roma estão Rayssa Leal, medalhista olímpica e campeã mundial de skate street e Pâmela Rosa, campeã pan-americana e mundial da modalidade.

As duas skatistas garantiram boas notas na semifinal e carimbaram a vaga para a fase final neste domingo. Já Gabi Mazetto ficou fora da classificação final após terminar em 14º lugar.

Rayssa terminou em segundo lugar com 246.47, enquanto Pâmela se garantiu na sétima posição com 224.28. Em primeiro lugar ficou a japonesa Funa Nakayama.

No masculino, o medalhista olímpico Kelvin, e Gabryel Aguilar, não conseguiram passar para a final, terminando em 14º e 11º na classificação.

FINAL FEMININA:

Rayssa Leal x Pâmela Rosa – 14h

FINAL MASCULINA:

Não tem representantes brasileiros – 16h

Como funciona o Pré-Olímpico de Skate Street?

O Pro Tour de Roma funciona como um torneio Classificatório Olímpico, ou Pré-Olímpico. Isso significa que quem vencer as etapas da temporada vai somando pontos até garantir vaga em Paris 2024.

O torneio de Roma tem treinos livres, abertos para o público, depois classificatório, as quartas de final, semifinal e por fim a decisão do título. Este é só o primeiro da temporada, seguido do Campeonato Mundial de Skate park e Skate Street em outubro deste ano, entre o dias 9 até 16.

O Skate Street possui elementos que podem ser encontrados na rua como corrimões, escadarias e etc, bem diferente do Park.

+ Relembre a conquista de Rayssa Leal no Mundial de Skate Street de 2021