Campeã! Como foi o título de Rayssa Leal no Mundial de Skate Street

Neste sábado, 30/10, a fadinha Rayssa Leal de 13 anos venceu a final do Circuito Mundial de Skate Street em Lake Havasu, no Arizona, e consagrou-se como a grande campeã. Rayssa superou a atual campeã olímpica, a japonesa Funa Nakayama, e faturou o título pela segunda vez consecutiva. Como foi a apresentação da maranhense ao se tornar campeã nas pistas.

Como foi a conquista da campeã Rayssa Leal no Mundial

Rayssa passou facilmente pela semifinal do Mundial realizada na última sexta-feira, terminando em primeiro lugar com a nota 15.5, enquanto Pamela Rosa ficou em segundo com 14.6 para a loucura dos apaixonados pelo esporte.

Já Gabriela Mazetto, que estava de volta as pistas de skate ficou com 12.9 e também foi para a final no sábado.

Na etapa final, Rayssa foi bem e mostrou porque é a favorita nas competições de Street ao terminar mais uma vez em primeiro. Das oito, apenas quatro avançaram, sendo a brasileira Pamela Rosa e as japonesas Funa Nakayama e a campeã olímpica Momiji Nishiya.

Nesta fase, cada uma das skatistas tem somente duas chances para acertar e ganhar o título com as suas notas. Na primeira rodada, a atual medalha de prata de Tóquio não conseguiu completar a manobra e se desequilibrou do monumento. Já Pamela marcou a nota 6 enquanto as japonesas também falharam.

Na segunda rodada, Pamela foi para o tudo ou nada ao sair do lugar mais alto da pista e mesmo assim também não conseguiu completar.

Após Nishiya marcar 8.0 e Nakayama cair, chegou a vez de Rayssa partir para a sua última disputa.

De maneira esplêndia, Rayssa completou perfeitamente a manobra flip 50-50 de backside, fez 6.3 pontos como nota e passou a campeã olímpica na parte final, garantindo o título do Mundial pela segunda vez consecutiva.

Por fim, com a vitória de Rayssa Leal no Mundial, o pódio se fechou com Momiji Mishiya em segundo lugar e Nakayama em terceiro lugar.

Outras brasileiras no Mundial de Skate Street

Outra brasileira na disputa do Mundial de Skate Street era Pâmela Rosa. A skatista foi para a final com Rayssa, disputando contra as duas japonesas. Ela começou bem e obteve a nota 6, enquanto as oponentes falharam em suas tentativas, o que a fez subir para terceiro. No entanto, enquanto fez a sua última manobra, falhou e perdeu a posição, terminando em 4ª posição.

Gabriela Mazetto foi outra brasileira que também estava nas pistas da final, mas terminou na sexta posição. Já Letícia Bufoni não conseguiu passar da semifinal.