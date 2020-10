Sorteio da Libertadores: veja como ficaram os confrontos das oitavas

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (23) na sede da Conmebol no Paraguai, a Copa Libertadores 2020 definiu o chaveamento do mata-mata

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (23) na sede da Conmebol no Paraguai, a Copa Libertadores 2020 definiu o chaveamento do mata-mata. Assim, os 16 clubes que avançaram na fase de grupos conheceram seus adversários das oitavas de final. Além disso, o evento também sorteou os próximos duelos da Copa Sul-Americana.

Seis clubes brasileiros participaram do sorteio da Libertadores: Athletico, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Internacional. Não haverá, entretanto, duelos entre brasileiros nas oitavas. Atual campeão, o Flamengo enfrentará o Racing, da Argentina. Já o colorado gaúcho terá um clássico sul-americano contra o Boca Juniors pela frente.

O sorteio do mata-mata da Libertadores 2020 dividiu os times classificados em dois potes, de tal forma que os primeiros colocados dos grupos enfrentassem os clubes que se classificaram em segundo lugar. Assim, não houve restrição de confrontos entre times do mesmo país ou que jogaram no mesmo grupo.

Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores acontecem entre os dias 24 e 26 de novembro. Já as partidas de volta estão marcadas para os dias 1, 2 e 3 de dezembro. Apesar de já não valer mais na Copa do Brasil, a regra do gol qualificado fora de casa está mantida na competição continental.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois que os vencedores das oitavas de final estiverem definidos, uma semana mais tarde, já começam as quartas de final. As semifinais e a grande decisão, entretanto, serão apenas em janeiro de 2021.

Sorteio da Libertadores: confrontos definidos

Veja a seguir, portanto, como ficaram todos os oito duelos do mata-mata da Libertadores após o sorteio. Os clubes que se classificaram em primeiro lugar no grupo decidirão em casa no jogo de volta. Nas fases seguintes, o mando de campo será dos clubes de melhor campanha. Os cruzamentos a partir das quartas de final respeitarão a seguinte ordem de confrontos:

Grêmio (BRA) x Guaraní (PAR)

x Guaraní (PAR) Santos (BRA) x LDU (EQU)

x LDU (EQU) Flamengo (BRA) x Racing (ARG)

x Racing (ARG) Boca Juniors (ARG) x Internacional (BRA)

Nacional (URU) x Independiente del Valle (EQU)

River Plate (ARG) x Athletico (BRA)

Jorge Wilstermann (BOL) x Libertad(PAR)

Palmeiras (BRA) x Delfín (EQU)

Dessa forma, existe a possibilidade de até dois duelos entre brasileiros nas quartas de final. Afinal, se o Grêmio passar pelo Guaraní, poderá enfrentar o Santos na próxima fase. Além disso, o Flamengo encontra Boca Juniors ou Internacional caso elimine o Racing. Há ainda a chance de um Gre-Nal nas semifinais da Libertadores, além de uma decisão envolvendo dois clubes brasileiros.

Sorteio da Sul-Americana

Além do mata-mata da Libertadores, o sorteio da Conmebol também definiu os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Veja então como ficaram os duelos que acontecem a partir do dia 27 de outubro, com os mandantes dos jogos de ida.