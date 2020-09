O Corinthians vai ao Recife e encara o Sport logo menos, às 21h30, em confronto que abre a rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Vitorioso diante do Bahia na semana passada, o alvinegro buscará somar pontos na Ilha do Retiro afim de se distanciar de vez da parte de baixo da tabela. Em 13o com três vitórias, três empates e quatro derrotas, bem como 12 pontos somados, o clube de Parque São Jorge é dono do segundo melhor ataque da competição com 15 gols (mesmos números de Vasco e Internacional), atrás somente do Atlético Mineiro; todavia, com 16 gols sofridos, possui a segunda pior defesa da competição, à frente do próprio Bahia que sofreu 18 gols até aqui.

Entretanto, uma das novidades do Corinthians para o jogo desta noite é Jô, que reduziu a pena do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agredir Dyego Silva, zagueiro do São Paulo, de dois jogos para apenas um jogo; partida que já cumpriu ante o Bahia na rodada anterior. Novidades entre os titulares, os volantes Roni e Xavier devem receber nova oportunidade hoje. Cabe ressaltar que Dyego Coelho permanece internamente no comando da equipe. Quem deve ser o novo treinador do Corinthians?

Desfalques

Pelo Corinthians, Araos (suspenso), bem como Boselli (entorse no tornozelo) estão fora. Ao passo que no Sport, Raul Prata, Ale Santos e Ronaldo Henrique não jogam por questões físicas; O atacante Marquinhos, que pertence ao Corinthians não joga por questões contratuais. Todavia questionado pelas atuações recentes, Cássio permanece no gol alvinegro.

Desse modo o Corinthians deve entrar em campo com:

Cássio

Fagner

Gil

Danilo Avelar

Lucas Piton

Xavier

Roni

Matheus Vital

Otero

Everaldo/Ramiro

Jô

Ao passo que o Sport deve seguir com:

Luan Polli

Patrick

Iago Maidana

Adryelson

Luciano Juba

Marcao Silva

Ricardinho Betinho

Lucas Mugni

Rogério/Leandro Barcia

Hernane

Quem apita Sport e Corinthians?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz

Onde assistir Sport x Corinthians?

Desse modo, a Globo transmite Sport x Corinthians (para Recife e São Paulo) com narração de Cléber Machado; ao passo que Casagrande e Caio Ribeiro comentam o jogo. Já o Premiere leva o jogo para todo o Brasil com narração de Odinei Ribeiro aos comentários de Mauricio Noriega e Cabral Neto.