Com pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais, o Corinthians segue indefinido quanto ao treinador da equipe para a sequência da temporada atual. Com a demissão de Tiago Nunes após a derrota para o Palmeiras há pouco mais de uma semana, o clube segue sem treinador. Por enquanto, o treinador da equipe sub-20 do Corinthians, Dyego Coelho, assumiu o comando. Mas afinal, quem deve ser o novo técnico do Corinthians?

Roger Machado – novo técnico do Corinthians

Sem time desde o último dia 2, após perder para o Flamengo por 5 a 3 em Pituaçu, Roger Machado tem o nome ventilado no clube de Parque São Jorge. Pelos baianos, neste Brasileirão, foram duas vitórias, dois empates, bem como três derrotas. Em sete partidas à frente do Bahia o treinador conquistou apenas oito pontos de 21 possíveis, com um aproveitamento de aproximadamente 38 por cento dos pontos.

Dorival Júnior – novo técnico do Corinthians

Demitido do Athletico Paranaense após quatro derrotas consecutivas, Dorival Júnior segue sem clube. Pelos paranaenses o treinador disputou seis jogos neste Campeonato Brasileiro; foram duas vitórias, entretanto, quatro derrotas. Cabe ressaltar que Dorival Júnior não esteve à frente do clube em três das quatro derrotas, visto que o clube foi comandado pelo seu filho e auxiliar técnico Lucas Silvestre. Com aproveitamento de 33 por cento dos pontos ganhos, o treinador acabou deixando o comando do Athletico Parananense.

No início da semana, o treinador afirmou à imprensa paulistana que o Corinthians sequer chegou a fazer contato com ele. “Tive contato com a diretoria do Corinthians em três oportunidades, mas já faz tempo e não deu certo porque eu estava empregado no momento. Ainda que interinamente, hoje tem um profissional trabalhando lá. Até agora, não houve nenhum contato”, pontuou o treinador a um programa de tevê.

Dyego Coelho – novo técnico do Corinthians

Interino no comando do Corinthians, Dyego Coelho permanece com uma incógnita em relação a sequência na equipe profissional. Com a demissão de Tiago Nunes, o então treinador da equipe sub-20 corintiana, reconhecido por conduzir o clube nas últimas edições da Copa São Paulo de Juniores, por hora, segue no comando do Timão.

Pelo brasileiro, Coelho comandou o Corinthians em apenas duas partidas até o momento. Em seu primeiro jogo, derrota fora de casa para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã no último fim de semana, ao passo que venceu o Bahia por 3 a 2 na última rodada.

Rogério Ceni, atualmente treinador do Fortaleza, é outro nome ventilado por Andrés Sanchez, presidente corintiano, todavia, anteriormente o ex-goleiro do São Paulo explicou a imprensa que considera pouco provável assumir o alvinegro em virtude da “forte identificação” que possui com o tricolor paulista.