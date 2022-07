Stock Car em Velopark 2022 hoje: onde assistir e horário (03/07)

A etapa da Stock Car em Velopark 2022 hoje promete boas disputas no autódromo de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Neste domingo, 3 de julho, os pilotos entram no circuito para o treino classificatório na parte de manhã às 09h30 (horário de Brasília) e, mais tarde, para a corrida da sexta etapa da Stock Car.

Confira todas as informações sobre o horário e onde assistir a Stock Cark em Velopark hoje ao vivo.

Onde assistir Stock Car em Velopark 2022 hoje ao vivo?

A sexta etapa da Stock Car em Velopark 2022 hoje vai passar na BAND e SporTV 2, com transmissão em todos os estados do país.

O treino classificatório que define o grid de largada acontecerá às 09h30 (horário de Brasília). Já a corrida da sexta etapa da competição será duas horas da tarde, também no horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da BAND só transmite a sexta etapa pelo período da tarde, com transmissão para todo o país de graça. Já o SporTV 2 exibem tanto o classificatório como também a corrida de Velopark, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens do canal SporTV em sua plataforma, além do canal da Stock Car no Youtube, totalmente de graça para os usuários de qualquer lugar do Brasil.

Horário: 09h30 e 14h

Onde assistir Stock Car em Velopark 2022 hoje: BAND, SporTV 2, Youtube da Stock Car e Globo Play

Circuito de Velopark

Localizado na cidade gaúcha de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, o Circuito de Velopark foi inaugurado em 2010, a 25km de Porto Alegre, capital do estado.

A pista tem 2.278m, com nove curvas e no sentido anti-horário. O local, inclusive, já recebeu disputas importantes como a Stock Car 500, marco na história do esporte.

Hoje, o complexo recebe também outros eventos de automobilismo, já que possui a capacidade não apenas para a Stock Car, mas como outras disputas até mesmo de karts.

Resultado da quinta etapa

Gabriel Casagrande e Nelsinho Piquet venceram a primeira e segunda corrida da quinta etapa da Stock Car neste fim de semana, em Velopark, no Rio Grande do Sul.

Pole position, Gabriel tomou a liderança facilmente na primeira corrida neste sábado, deixando Ricardo Zonta e César Ramos para trás. O atual primeiro colocado da classificação de pilotos logo assumiu a liderança e foi assim até o fim da corrida, onde venceu e somou pontos.

1º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

3º – César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

4º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

5º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze)

6º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla)

7º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla)

8º – Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla)

9º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

10º – Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla)

Na segunda corrida, foi a vez de Nelsinho Piquet, filho do ex-piloto da Fórmula 1, levar a melhor. O jovem disputou com Matías Rossi durante toda a etapa, mas levou a melhor e anotou os pontos para se garantir em melhor colocação até o fim da temporada.

1º – Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla)

2º – Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla)

3º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

4º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla)

5º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla)

6º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

7º – Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

8º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)

9º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

10º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Classificação de pilotos na Stock Car 2022

Trinta e seis correm na Stock Car Pro Series durante a temporada 2022. Gabriel Casagrande é o atual líder da classificação de pilotos, com Daniel Serra e Rubens Barrichello disputando na parte de cima.

1º – Gabriel Casagrande – 173 pontos

2º – Daniel Serra – 155 pontos

3º – Rubens Barrichello – 134 pontos

4º – Ricardo Zonta – 103 pontos

5º – Gaetano Di Mauro – 100 pontos

6º – Guilherme Salas – 96 pontos

7º – Nelson Piquet Jr – 95 pontos

8º – Matías Rossi – 95 pontos

9º – Cesar Ramos – 93 pontos

10º – Bruno Baptista – 91 pontos

11º – Rafael Suzuki – 89 pontos

12º – Thiago Camilo – 87 pontos

13º – Ricardo Maurício – 84 pontos

14º – Allam Khodair – 68 pontos

15º – Julio Campos – 66 pontos

16º – Marco Gomes – 63 pontos

17º – Diego Nunes – 62 pontos

18º – Átila Abreu – 60 pontos

19º – Tony Kanaan – 54 pontos

20º – Felipe Baptista – 42 pontos

21º – Cacá Bueno – 40 pontos

22º – Felipe Massa – 40 pontos

23º – Galid Osman – 38 pontos

24º – Felipe Lapenna – 36 pontos

25º – Sergio Jimenez – 35 pontos

26º – Gianluca Petecof – 33 pontos

27º – Denis Navarro – 31 pontos

28º- Pedro Cardoso – 24 pontos

29º – Rodrigo Baptista – 16 pontos

30º – Lucas Foresti – 10 pontos

31º – Gustavo Frigotto – 3 pontos

32º – Thiago Vicacqua – 2 pontos

33º Renato Braga – 0 ponto

34º Gabriel Robe – 0 ponto

35º Beto Monteiro – 0 ponto

36º – Tuca Antoniazi – 0 ponto

+ Confira o calendário completo da Stock Car 2022