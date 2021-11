Stock Car: onde assistir ao vivo a etapa de Santa Cruz do Sul hoje (21/11)

A etapa em Santa Cruz do Sul na Stock Car é a décima primeira na temporada. Neste domingo, 21 de novembro, os pilotos entram para correr no Autódromo de Santa Cruz do Sul, em Rio Grande do Sul, a partir das 13h55 (horário de Brasília). Thiago Camilo vai largar em primeiro lugar já que é pole position. Confira o horário do circuito de hoje e onde assistir ao vivo.

Onde assistir e horário da Stock Car hoje

A prova de Stock Car da temporada 2021, no Autódromo de Santa Cruz do Sul, começa às 13 horas e 55 minutos (13h55 no horário de Brasília) deste domingo, 21 de novembro. Na TV aberta, a Band transmitirá ao vivo enquanto o SporTv 2 toma conta das operadoras por assinatura.

Horário: 13h55, domingo, 21 de novembro de 2021

Onde assistir: BAND, SporTV 2 e Youtube da Stock Car

Grid de Largada em Santa Cruz do Sul

Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, fez a pole position e vai largar em primeiro lugar neste domingo, enquanto Julio Campos e Aliam Khodair ficaram logo atrás.

Confira as principais posições do grid de largada para a etapa deste domingo.

1º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

2º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze)

3º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

4º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

5º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)

6º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

7º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

8º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla)

9º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

10º – Guga Lima (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)

11º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

12º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

Confira a seguir em vídeo a entrevista de Thiago Camilo, pole position em Santa Cruz do Sul, e como foi a conquista.

Classificação do Campeonato 2021 no Stock Car

Trinta e três pilotos disputam o título da temporada no Stock Car Pro Series. Até a décima primeira etapa, Gabriel Casagrande é quem lidera a classificação do campeonato com folga, seguido de Daniel Serra e Rubens Barrichello.

1º – Gabriel Casagrande – 309

2º – Daniel Serra – 296

3º – Rubens Barrichello – 251

4º – Ricardo Zonta – 251

5º – Ricardo Maurício – 243

6º – Cesar Ramos – 240

7º – Thiago Camilo – 236

8º – Átila Abreu – 213

9º – Allam Khodair – 204

10º – Diego Nunes – 194

11º – Bruno Baptista – 184

12º – Denis Navarro – 181

13º – Guilherme Salas – 179

14º – Marcos Gomes – 178

15º – Rafael Suzuki – 165

16º – Gaetano di Mauro – 153

17º – Cacá Bueno – 148

18º – Julio Campos – 141

19º – Galid Osman – 97

20º – Lucas Foresti – 97

21º – Matías Rossi – 92

22º – Felipe Massa – 76

23º – Felipe Lapenna – 72

24º – Guga Lima – 64

25º – Pedro Cardoso – 60

26º – Beto Monteiro – 46

27º – Christian Hahn – 32

28º- Sergio Gimenez – 27

29º – Nelson Piquet Jr – 24

30º – Tony Kaanan – 20

31º – Tuca Antoniazi – 20

32º – Gustavo Frigotta – 13

36º – Max Wilson – 0

