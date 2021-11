Gol de Hulk pelo Atlético-MG hoje: torcedores vão à loucura na web

O Atlético-MG venceu o Juventude neste sábado, 20/11, na 34ª rodada do Brasileirão por 2 a 0 jogando no Mineirão. Com dois belíssimos gols de Hulk, o time mineiro segue cada vez mais próximo do título, além de levar os torcedores ao delírio. Assista como foi o gol de Hulk que levou os torcedores ao delírio.

Com dois gols de Hulk, Atlético-MG vence Juventude hoje

O Atlético Mineiro venceu o Juventude neste sábado com dois gols de Hulk no Mineirão. Com 74 pontos, o clube permanece em primeiro lugar com a vantagem de oito pontos para o segundo colocado, ficando cada vez mais perto de tornar-se o campeão brasileiro da temporada.

No primeiro tempo, o Galo tomou conta do jogo ao impor pressão nos visitantes enquanto buscou abrir o placar de qualquer maneira, mas sem sucesso. Na etapa final, Hulk foi decisivo mais uma vez e deu a vitória aos mineiros.

Primeiro, marcou de pênalti aos 26 minutos. Depois, aos 31, o artilheirdo do Brasileirão encobriu o goleiro do Juventude ao receber passe de Keno em contra-ataque, acertando o ângulo do gol direto da entrada da área, levando os torcedores no estádio à loucura. No apito final, o placar de 2 a 0 ao Atlético-MG.

Assista a seguir no vídeo os dois gols de Hulk no confronto deste sábado.

Quantos gols Hulk tem na carreira?

Em toda a carreira, Hulk contabiliza 335 gols marcados em oito diferentes clubes de futebol. Ao todo, foram 638 jogos profissionais em campo. O atacante também conta com 11 gols em passagem pela Seleção Brasileira, de acordo com dados do portal de estatística Ogol.

Pelo Atlético, tem 62 partidas e 29 gols até novembro de 2021 pela Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Internet reage ao gol de Hulk hoje pelo Atlético-MG

Com dois gols marcados neste sábado, o artilheiro do Brasileirão deixou a torcida em choque com o belíssimo gol que deu a vitória ao Atlético contra o Juventude, o segundo da noite.

No mesmo instante, torcedores do Galo e também rivais divulgaram o vídeo do gol para exaltar o jogador e falar sobre o seu desempenho em campo.

A página de torcedores e apoio ao jogador comemorou o fato de Hulk ser o artilheiro isolado do Brasileirão.

Na mesma noite, os atleticanos mostraram toda a potência no pé e qualidade do jogador. “É coisa de maluco”.

Para falar sobre o gol, internautas brincaram com o gol de Hulk e formaram piadas.

