Tabela da NBA 2021/22: data dos Playoffs, Play-In e finais na temporada

Comemorando 75 anos, a NBA deu início a mais uma edição com disputas e estrelas renomadas do basquete nas quadras. Trinta equipes buscam a classificação aos playoffs sob o calendário da temporada regular, seguindo até abril de 2022. Veja a tabela com as principais datas da NBA na temporada 2021/22.

Programação e Tabela completa da NBA 2021/22

A temporada regular da NBA começou em 19 de outubro de 2021 com as vitórias do atual campeão Milwaukee Bucks e Golden State Warriors diante de Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers respectivamente. De acordo com o calendário, a fase segue até 10 de abril de 2022.

Com o fim do período regular, as equipes se preparam para o Play-In, pequeno torneio idealizado pela NBA a fim de garantir as últimas duas vagas nas eliminatórias da Conferência Leste e Oeste. Depois, cada um dos oito times dá o pontapé inicial aos playoffs em abril de 2022.

Confira as principais datas da temporada na tabela completa da NBA 2021/22.

2021

Começo da temporada regular – 19 de outubro

2022

NBA All-Star 2022 em Cleveland, Ohio – 18 a 20 de fevereiro

Fim da temporada regular – 10 de abril

Torneio Play-In – 12 a 15 de abril

Playoffs da NBA – 16 de abril

Finais da NBA – 2 de junho

Jogo 7 das finais da NBA (Se necessário – 19 de junho

Draft da NBA – 23 de junho

Como serão os playoffs da NBA 2021?

Disputadas as 82 partidas na temporada regular, chega a hora das eliminatórias na NBA. As seis primeiras equipes de cada Conferência se classificam de forma direta enquanto sétimo, oitavo, nono e décimo disputam o pequeno torneio de repescagem denominado Play-in, idealizado pela liga em 2020.

Nos playoffs, sete jogos em cada um dos duelos são realizados onde quem ganhar quatro jogos primeiro leva. Em caso de empate na série, o elenco que tiver a melhor campanha da temporada decide o sétimo jogo em casa.

Quando acontece o Play-In na NBA?

O Play-In, sistema de repescagem, foi criado em 2020 pela liga. Com à pandemia do coronavírus, a competição aderiu ao modelo para que nenhuma das equipes acabasse prejudicada com a perda de atletas pelo vírus e até mesmo partidas canceladas.

No padrão, o sétimo colocado enfrenta o oitavo, com o vencedor ganhando a sétima vaga dos playoffs. Enquanto isso, o perdedor deste mesmo duelo joga contra o vencedor entre nono e décimo, garantindo assim a última vaga da competição.

Onde assistir a NBA 2021/22?

Os canais ESPN, SporTV, BAND, o serviço de streaming NBA League Pass e o canal TNT Sports no Youtube são os meios para assistir ao vivo a temporada 2021/22 da NBA.

Se você tem TV por assinatura, pode acompanhar ao vivo os jogos da NBA através dos canais SporTV e ESPN. Porém, se é um grande fã e não tem os serviços, pode contar com a transmissão da Rede Bandeirantes todas as quintas e domingos de graça por todo o Brasil.

Outra opção de graça é assistir pelo TNT Sports no Youtube também às quintas e domingos ao vivo. Para obter acesso, basta entrar no canal da emissora e acompanhar.

Por fim, pode assinar o NBA League Pass, disponível no site oficial (www.watch.nba.com) em diferentes valores.

