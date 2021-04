Entenda como funciona o Play-In, novo formato da NBA

Devido à pandemia do Coronavíus, a NBA precisou alterar o formato da competição para que nenhuma equipe fosse prejudicada no decorrer da temporada regular. Dessa maneira, o Play-In foi criado para ajudar times a alcançarem os playoffs, a fase final da temporada. Ao todo, oito equipes garantem a classificação para o mata-mata da NBA. Então, veja como funciona o novo sistema adotado pelo torneio de basquete.

Como funciona a NBA?

A NBA divide as suas equipes em dois grupos: a Conferência Leste e Oeste, contando com quinze times em cada uma. Dessa maneira, 72 jogos acontecem pela temporada regular. Cada vitória vale um ponto e a derrota nenhum. Já o empate não existe na NBA, tendo a prorrogação em quadra se necessário.

Ao final da temporada regular, os oito primeiros times da tabela em cada Conferência, ou seja que tiveram a melhor campanha, se classificam para os playoffs da NBA. Então, o vencedor de cada Conferência vai para a final, disputando em uma série de sete jogos. Quem vencer primeiro quatro jogos é o campeão.

O que é o Play-In na NBA?

No modelo tradicional da NBA, as oito melhores equipes de cada Conferência, Leste e Oeste, se classificam para os playoffs diretamente, garantindo assim a classificação a fase final indo para as quartas, semifinais e então, a final.

Entretanto, desde a temporada 2020 devido à pandemia do coronavírus, a competição aderiu ao modelo Play-In, contando com equipes que terminaram a fase regular entre o sétimo e décimo lugar de cada Conferência. Assim, o sétimo colocado enfrenta o oitavo, com o vencedor ganhando a sétima vaga para os playoffs. Já o perdedor deste confronto joga contra o vencedor do duelo entre o nono lugar joga contra o décimo de cada Conferência, ganhando assim a última vaga.

Quando acontece o Play-In na NBA?

De acordo com o site oficial da NBA, o torneio Play-In é realizado no mês de maio, ou seja, após o término da temporada regular. Dessa maneira, não existe empate na NBA, quem alcançar o maior número de vitórias possíveis ganha.

O que acontece com os vencedores do Play-In?

O vencedor do duelo entre o sétimo e oitavo colocado de cada Conferência é o sétimo classificado aos playoffs, enfrentando o segundo colocado da tabela geral. Já o segundo ganhador, ou seja, a equipe que vencer o duelo pelo Play-In termina em oitavo lugar, jogando contra o primeiro colocado da sua Conferência.

Quando os Playoffs da NBA começam?

De acordo com o site oficial da NBA, os Playoffs da NBA tem início em maio, seguindo até julho. Agora, com a fase Play-In acontecendo em maio, as datas podem sofrer alterações, atrasando os jogos dos playoffs que devem terminar somente em julho.

Onde assistir a NBA?

No Brasil, a NBA possui transmissão dos canais ESPN e Sportv na tv fechada, além de jogos no canal Bandeirantes, pela tv aberta. Além disso, o torcedor também pode acompanhar todos os jogos através do NBA Pass, o serviço de streaming do site oficial da NBA adquirido por assinatura.

