Tabela de jogos da Superliga Feminina de Vôlei 2021/2022

A Superliga Feminina de Vôlei 2021/2022 já tem data marcada para iniciar. A partir do dia 28 de outubro, as equipes presentes no campeonato dão início a mais uma temporada do torneio, na busca pelo título nacional. Disputada em fase de pontos corridos e eliminatória, a competição reúne 12 clubes. Veja abaixo os duelos.

Superliga Feminina de Vôlei 2021/2022

A primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei 2021/2022 reúne 12 equipes, que enfrentam seus 11 adversários em dois turnos. Após a conclusão das 22 rodadas, os oito primeiros colocados avançam às quartas de final. A partir de então, o torneio passa a ser disputado no formato eliminatório até a decisão.

Nas quartas, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, enquanto o segundo pega o sétimo e assim sucessivamente. As equipes se enfrentam em três partidas, um duelo na casa de cada uma das equipes e um terceiro jogo de desempate, caso seja necessário. Os vencedores das quartas avançam à semifinal.

Os clubes que passarem então da semi da Superliga Feminina de Vôlei se garantem na grande decisão. A final também será realizada em três partidas, caso seja necessário, com partidas nos dias 22 de abril de 2022, 29 de abril e, por fim, 6 de maio. Veja abaixo as equipes participantes da competição:

Brasília Vôlei (DF),

Curitiba Vôlei (PR),

Dentil/Praia Clube (MG),

Pinheiros (SP),

Fluminense (RJ)

Itambé/Minas (MG)

Osasco São Cristóvão Saúde (SP)

Country Club Valinhos (SP)

Unilife-Maringá (PR)

Barueri Volleyball Club (SP)

Sesc RJ Flamengo (RJ)

Sesi Vôlei Bauru (SP)

Tabela de jogos da Superliga Feminina de Vôlei

Os clubes se enfrentam na Superliga Feminina de Vôlei 2021/2022 ao longo de 22 rodadas da primeira fase. Os confrontos se iniciam a partir do dia 28 de outubro e a última partida da primeira fase está prevista para 11 de março de 2022.

Por outro lado, as quartas de final estão marcadas para as datas de 18 de março, 25 de março e 29 de março. As semifinais ocorrem em 1º, 8 e 15 de abril. Por fim, as finais estão marcadas para as datas de 22 de abril, 29 de abril e 6 de maio.

RODADA 1

Brasília Vôlei x Unlife – 28/10 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x EC Pinheiros – 29/10 (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Fluminense – 30/10 (SporTV)

Itambé Minas x Country Club Valinhos – 29/10 (SporTV)

Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo – 29/10 (SporTV)

Barueri x Curitiba Vôlei – 29/10 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 2

Dentil Praia Clube x Sesi Bauru – 5/11 (SporTV)

Barueri x Country Club Valinhos – 5/11 (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x Brasília Vôlei – 5/11 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristovão – 5/11 (SporTV)

Curitiba Vôlei x EC Pinheiros – 6/11 (SporTV)

Unlife x Itambé Minas – 5/11 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 3

Osasco São Cristovão x Dentil Praia Clube – 9/11 (SporTV)

Fluminense x Itambé Minas – 9/11 (Canal Vôlei Brasil)

Sesi Bauru x Curitiba Vôlei – 8/11 (SporTV)

EC Pinheiros x Barueri – 9/11 (Canal Vôlei Brasil)

Country Club Valinhos x Unlife – 9/11 (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Sesc RJ Flamengo – 9/11 (SporTV)

RODADA 4

Barueri x Sesi Bauru – 12/11 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Itambé Minas – 12/11 (SporTV)

Curitiba Vôlei x Osasco São Cristovão – 12/11 (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Country Club Valinhos – 12/11 (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x Unlife – 12/11 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Brasília Vôlei – 12/11 (SporTV)

RODADA 5

Country Club Valinhos x Fluminense – 16/11 (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x Sesc RJ Flamengo – 16/11 (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Barueri – 16/11 (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Curitiba Vôlei – 18/11 (SporTV)

Itambé Minas x Dentil Praia Clube – 19/11 (SporTV)

Sesi Bauru x EC Pinheiros – 19/11 (SporTV)

RODADA 6

Barueri x Brasília Vôlei – 23/11 (Canal Vôlei Brasil)

Curitiba Vôlei x Itambé Minas – 23/11 (SporTV)

EC Pinheiros x Osasco São Cristovão – 23/11 (SporTV)

Dentil Praia Clube x Unlife – 23/11 (SporTV)

Sesi Bauru x Country Club Valinhos – 23/11 (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x Sesc RJ Flamengo – 23/11 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 7

Unlife x Curitiba Vôlei – 25/11 (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x EC Pinheiros – 26/11 (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Sesi Bauru – 26/11 (SporTV)

Country Club Valinhos x Sesc RJ Flamengo – 26/11 (SporTV)

Fluminense x Dentil Praia Clube – 26/11 (Canal Vôlei Brasil)

Itambé Minas x Barueri – 26/11 (SporTV)

RODADA 8

Barueri x Unlife – 9/12 (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Itambé Minas – 2/11 (SporTV)

Sesi Bauru x Brasília Vôlei – 9/12 (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Country Club Valinhos – 10/12 (SporTV)

Curitiba Vôlei x Fluminense – 10/12 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo – 10/12 (SporTV)

RODADA 9

Fluminense x Barueri – 14/12 (Canal Vôlei Brasil)

Itambé Minas x Sesi Bauru – 6/12 (SporTV)

Country Club Valinhos x Dentil Praia Clube – 2/11 (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x EC Pinheiros – 14/12 (Canal Vôlei Brasil)

Sesc RJ Flamengo x Curitiba Vôlei – 14/12 (SporTV)

Brasília Vôlei x Osasco São Cristovão – 14/12 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 10

Barueri x Sesc RJ Flamengo – 17/12 (SporTV)

Brasília Vôlei x Country Club Valinhos – 17/12 (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x Sesi Bauru – 16/12 (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Fluminense – 17/12 (SporTV)

Osasco São Cristovão x Itambé Minas – 10/1 (Canal Vôlei Brasil)

Curitiba Vôlei x Dentil Praia Clube – 2/12 (SporTV)

RODADA 11

Unlife x Osasco São Cristovão – 20/12 (Canal Vôlei Brasil)

Sesc RJ Flamengo x EC Pinheiros – 21/12 (SporTV)

Country Club Valinhos x Curitiba Vôlei – 21/12 (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x Sesi Bauru – 21/12 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Barueri – 23/12 (SporTV)

Itambé Minas x Brasília Vôlei – 3/12 (SporTV)

RODADA 1 (RETURNO) – Superliga Feminina de Vôlei

EC Pinheiros x Dentil Praia Clube – 11/1 (SporTV)

Fluminense x Osasco São Cristovão – 7/1 (Canal Vôlei Brasil)

Country Club Valinhos x Itambé Minas – 7/1 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Sesi Bauru – 7/1 (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x Brasília Vôlei – 7/1 (SporTV)

Curitiba Vôlei x Barueri – 7/1 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 2 (RETURNO)

Osasco São Cristovão x Sesc RJ Flamengo – 21/1 (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Fluminense – 20/1 (Canal Vôlei Brasil)

Sesi Bauru x Dentil Praia Clube – 20/1 (SporTV)

Country Club Valinhos x Barueri – 21/1 (SporTV)

EC Pinheiros x Curitiba Vôlei – 21/1 (Canal Vôlei Brasil)

Itambé Minas x Unlife – 21/1 (SporTV)

RODADA 3 (RETURNO)

Curitiba Vôlei x Sesi Bauru – 24/1 (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x Country Club Valinhos – 24/1 (Canal Vôlei Brasil)

Barueri x EC Pinheiros x – 24/1 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei – 25/1 (SporTV)

Itambé Minas x Fluminense – 25/1 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Osasco São Cristovão – 25/1 (SporTV)

RODADA 4 (RETURNO)

Osasco São Cristovão x Curitiba Vôlei – 4/2 (SporTV)

Country Club Valinhos x EC Pinheiros – 3/2 (Canal Vôlei Brasil)

Itambé Minas x Sesc RJ Flamengo – 3/2 (SporTV)

Brasília Vôlei x Dentil Praia Clube – 4/2 (SporTV)

Sesi Bauru x Barueri – 4/2 (SporTV)

Unlife x Fluminense – 3/2 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 5 (RETURNO)

Fluminense x Country Club Valinhos – 7/2 (SporTV)

Barueri x Osasco São Cristovão – 8/2 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Itambé Minas – 7/2 (Canal Vôlei Brasil)

Curitiba Vôlei x Brasília Vôlei – 8/2 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Unlife – 8/2 (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Sesi Bauru – 8/2 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 6 (RETURNO)

Itambé Minas x Curitiba Vôlei – 11/2 (SporTV)

Unlife x Dentil Praia Clube – 11/2 (SporTV)

Brasília Vôlei x Barueri – 11/2 (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x EC Pinheiros – 11/2 (Canal Vôlei Brasil)

Country Club Valinhos x Sesi Bauru – 10/2 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Fluminense – 11/2 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 7 (RETURNO)

EC Pinheiros x Brasília Vôlei – 17/2 (SporTV)

Curitiba Vôlei x Unlife – 17/2 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Country Club Valinhos – 17/2 (SporTV)

Barueri x Itambé Minas – 18/2 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Fluminense – 18/2 (Canal Vôlei Brasil)

Sesi Bauru x Osasco São Cristovão – 18/2 (Canal Vôlei Brasil)

RODADA 8 (RETURNO)

Country Club Valinhos x Osasco São Cristovão – 22/2 (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x Curitiba Vôlei – 22/2 (SporTV)

Itambé Minas x EC Pinheiros – 21/2 (SporTV)

Unlife x Barueri – 22/2 (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Sesi Bauru – 22/2 (Canal Vôlei Brasil)

Sesc RJ Flamengo x Dentil Praia Clube – 22/2 (SporTV)

RODADA 9 (RETURNO)

Curitiba Vôlei x Sesc RJ Flamengo – 3/3 (SporTV)

Sesi Bauru x Itambé Minas – 4/3 ​(SporTV)

Barueri x Fluminense – 3/3 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Country Club Valinhos – 4/3 (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Unlife – 4/3 (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Brasília Vôlei – 4/3 (SporTV)

RODADA 10 (RETURNO)

Country Club Valinhos x Brasília Vôlei – 8/3 (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Barueri – 7/3 (SporTV)

Sesi Bauru x Unlife – 7/3 (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x EC Pinheiros – 8/3 (Canal Vôlei Brasil)

Itambé Minas x Osasco São Cristovão – 8/3 (Canal Vôlei Brasil)

Dentil Praia Clube x Curitiba Vôlei – 8/3 (SporTV)

RODADA 11 (RETURNO)

Osasco São Cristovão x Unlife – 11/3 (Canal Vôlei Brasil)

Curitiba Vôlei x Country Club Valinhos – 11/3 (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Sesc RJ Flamengo – 11/3 (Canal Vôlei Brasil)

Sesi Bauru x Fluminense – 11/3 (Canal Vôlei Brasil)

Barueri x Dentil Praia Clube – 11/3 (SporTV)

Brasília Vôlei x Itambé Minas – 11/3 (SporTV)

Onde assistir a Superliga Feminina de Vôlei?

Para acompanhar os confrontos da nova temporada da Superliga Feminina de Vôlei, o torcedor terá o SporTV, rede de canal de TV por assinatura, e o canal do Vôlei Brasil no Youtube.

