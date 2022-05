Tem corrida da F1 hoje? onde assistir o GP de Mônaco 2022 e horário

Tem corrida da F1 hoje? O torcedor vai poder curtir neste domingo (29/05) a pequena cidade de Monte Carlo, um dos destinos mais charmosos da Fórmula 1, com a sétima etapa da temporada, o Grande Prêmio de Mônaco. A corrida vai começar às 10h, pelo horário de Brasília, no Circuito de Mônaco, realizada nas ruas da pequena cidade luxuosa. Confira no texto a seguir todas as informações da corrida de hoje na F1.

Serão 78 voltas no GP de Mônaco hoje no circuito de 3.337km.

Tem corrida da F1 hoje?

Hoje tem corrida da F1 neste domingo, 29 de maio, a partir das 10h, dez horas da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito de Mônaco, em Monte Carlo.

Pela TV aberta, o canal da BAND é quem vai transmitir a corrida deste domingo ao vivo para todos os estados do Brasil. O torcedor deve sintonizar a emissora no televisor e curtir as emoções da Fórmula 1.

Outra opção é o site da BAND (www.band.uol.com.br), com retransmissão das imagens de graça e ao vivo para os usuários. O aplicativo do BandPlay também é responsável por transmitir a corrida deste domingo, com a plataforma disponível para Android e iOS.

Se você vai viajar ou não pode acompanhar de nenhuma das maneiras citadas anteriormente, então deve se atentar na programação da BandNewsFM.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519 / BluTV: 243

Site da BAND: www.sbt.uol.com.br

Aplicativo da BAND: BandPlay no Android ou iOS

BANDNewsFM

Grid de largada F1 hoje em Mônaco

Charles Leclerc, da Ferrari, anotou o tempo mais rápido no treino classificatório de ontem e conquistou a pole position no Grande Prêmio de Mônaco, a sétima etapa da Fórmula 1. Completam a linha de frente Carlos Sainz, também da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bull.

Assim com tem sido nas últimas provas da temporada, Red Bull e Ferrari vem disputando as posições e as pontuações com Leclerc e Verstappen. Os dois escreveram mais uma página dessa rivalidade neste fim de semana.

Correndo em casa, o jovem piloto da Ferrari levou a melhor no Q1, enquanto no Q2 o mexicano Sergio Perez conseguiu ser o melhor da Red Bull, deixando seu colega de equipe para trás. Porém, fechando a segunda rodada, Leclerc mais uma vez assumiu a ponta da tabela para fazer o melhor tempo do fim de semana.

No Q3, o monegasco deu a volta mais rápida no Circuito de Mônaco e conquistou a pole position. Em segundo lugar ficou Carlos Sainz, também da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bull.

Classificação dos pilotos na F1 em 2022

Max Verstappen (Red Bull) assumiu a liderança da classificação dos pilotos na Fórmula 1 após vencer o GP da Espanha no último fim de semana. Com 110 pontos, tem vantagem de seis pontos para Charles Leclerc (Ferrari).

Sergio Perez fecha o pódio das primeiras posições em terceiro lugar com 85 pontos, enquanto o heptacampeão, Lewis Hamilton (Mercedes) aparece só na 6ª posição contabilizando 46 pontos.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 110 pontos

2 Max Verstappen (Red Bull) – 104 pontos

3 Sérgio Perez (Red Bull) – 85 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 74 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 65 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes ) – 46 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 39 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 38 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 30 pontos

10 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

11 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 11 pontos

13 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 6 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 4 pontos

15 Fernando Alonso (Alpine) – 4 pontos

16 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

17 Lance Stroll (Aston Martin) – 2 pontos

18 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Como é o Circuito de Mônaco?

O sinônimo de Circuito de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, é beleza. As ruas da pequena cidade do Principado monegasco recebe a sétima prova da temporada na Fórmula 1.

O local é considerado um dos destinos favoritos dos torcedores e até mesmo dos pilotos e equipes principalmente por sua tradição, além de remeter aos atletas sobre os velhos tempos da Fórmula 1.

Mônaco é um principado com 37 mil habitantes, ou seja, poucas pessoas residem, incluindo alguns dos pilotos e milionários, além de famosos.

A pista do circuito é estreita e icônica, tanto pelas ruas apertadas que impossibilitam ultrapassagens, tornando a corrida com mais emoção para quem assiste. Além disso, são 19 curvas.