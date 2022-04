Tem corrida da Fórmula 1 hoje? Veja o calendário da temporada 2022

Confira as informações e saiba se tem corrida da Fórmula 1 hoje. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

A temporada 2022 da Fórmula 1 começou em todo o vapor. A rivalidade entre Ferrari e Red Bull tomou conta das pistas, enquanto a Mercedes luta para retomar o posto de favorita na competição mais querida pelo público. Com três provas já realizadas, confira o calendário completo e saiba se tem corrida da Fórmula 1 hoje.

Tem corrida da Fórmula 1 em 2022 hoje?

Hoje, domingo em 17 de abril de 2022, não tem corrida da Fórmula 1. A próxima corrida está marcada para o próximo fim de semana entre os dias 22, 23 e 24 de abril com o Grande Prêmio da Emilia Romagna, em Imola, na Itália.

A última prova foi o GP da Austrália, a terceira da temporada na Fórmula 1, realizado na pista de Albert Park, em Melbourne. Charles Leclerc liderou tranquilamente o circuito no domingo e venceu o GP. Sergio Perez, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, fecharam o pódio.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Com 23 provas, o calendário da Fórmula 1 promete grandes emoções nas mais diversificadas pistas ao redor do mundo, onde vinte pilotos disputam o título do Mundial.

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou duas provas até o momento, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, levou uma taça para casa. A temporada tem se mostrado cada vez mais inovadora do que o público esperava.

Agora, os torcedores esperam pela próxima corrida da temporada para acompanhar. A seguir, confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

É importante ressaltar que o GP da Rússia foi cancelado após a invasão das tropas russas na Ucrânia.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A Bandeirantes transmite com exclusividade a Fórmula 1 em 2022 para todos os estados do Brasil. O canal da TV aberta passa aos sábados e domingos o treino classificatório e a corrida ao vivo e totalmente de graça para, tanto pelo canal titular como nas afiliadas.

Para acompanhar os treinos livres, classificatório e o reprise da corrida, o canal BandSports é o grande responsável. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por fim, o torcedor também pode acompanhar pelo site da Band (www.band.uol.com.br) e também pelo aplicativo da Band para Android e iOS.

