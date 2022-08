Tem corrida da Fórmula 1 hoje, dia 14/08? Veja o calendário

A temporada da Fórmula 1 está cada vez mais eletrizante! Ferrari e Red Bull disputam corrida por corrida na briga pelo título entre Verstappen e Leclerc. Neste domingo, 14 de agosto, o torcedor quer saber se tem corrida da Fórmula 1 hoje para assistir? Saiba qual é o calendário completo da temporada 2022 e as informações.

Tem corrida da Fórmula 1 hoje?

Neste domingo, 14 de agosto de 2022, não tem corrida da Fórmula 1 hoje. Com o verão na Europa, a temporada está em uma pequena pausa no mês de agosto, sem corridas até o fim do mês.

Dessa forma, o começo da segunda parte da temporada só começa no fim de semana entre 26, 27 e 28 de agosto com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot.

A última prova realizada na Fórmula 1 foi o Grande Prêmio da Hungria, a décima terceira etapa da temporada. Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida, com Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes completando o pódio em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Calendário 2022 da Fórmula 1 atualizado

Treze provas na Fórmula 1 já foram realizadas, então agora só faltam 9 corridas para o fim da temporada.

A classificação geral indica uma vantagem de 80 pontos do piloto da Red Bull, Max Verstappen, para Charles Leclerc, da Ferrari. O holandês venceu até aqui oito provas, enquanto o monegasco faturou três apenas. Já Carlos Sainz e Sergio Perez só venceram uma corrida cada um.

No campeonato de construtores, a Red Bull e a Ferrari também brigam pela primeira posição, enquanto o time holandês é quem domina. Por isso, o recomeço da temporada é tão esperado pelos apaixonados por automobilismo.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

