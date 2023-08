Tem corrida da Fórmula 1 hoje? Pilotos chegam no GP da Holanda dia 27

Tradicionalmente, domingo é dia de velocidade na telinha da TV, mas tem corrida da Fórmula 1 hoje, 13 de agosto? Os pilotos estão de férias e só voltam a correr no fim do mês. Então confira o calendário para acompanhar os próximos passos da disputa de 2023.

Próxima corrida da Fórmula 1 na Holanda

Hoje não tem corrida da Fórmula 1, mas a próxima disputa será no Grande Prêmio da Holanda, marcada para 27 de agosto, no Circuito de Park Zandvoort.

Esta será a 33ª edição do GP da Holanda no calendário da Fórmula 1, com a primeira prova em 1948 no circuito de Zandvoort e em 1952 o primeiro GP do país. Max Verstappen ganhou a corrida na temporada passada, seguido por George Russell e Charles Leclerc.

Além da sensação indescritível de correr em casa, Max Verstappen terá ao seu lado o apoio fundamental da massa laranja, como é chamada a torcida da Red Bull. Fanático como sempre, o grupo de torcedores vai marcar presença em Zandvoort, na Holanda, para gritar o nome do piloto da Red Bull.

Serão 72 voltas no circuito, o segundo mais longo da temporada da Fórmula 1. O espaço foi inaugurado em 1948, com corridas de diferentes modalidades, tornando-se atração turística. Só em 1952 a pista entrou para o calendário da liga profissional de automobilismo, com vitória de Alberto Ascari, na Ferrari.

Após um hiato de 35 anos, o circuito voltou para o calendário da F1 mas, com a pandemia em 2019 e 2020, a pausa subiu para 36, com o retorno adiado para 2021.

Anote em sua agenda a programação da próxima corrida da Fórmula 1.

Sexta-feira, 25/08

Treino livre - 07h30

Treino livre 2 - 11h

Sábado, 26/08

Treino livre 3 - 06h30

Treino classificatório - 10h

Domingo, 27/08

GP da Holanda - 10h

Faltam quantas corridas para acabar a temporada da F1?

Com 12 corridas disputadas, faltam apenas 10 provas para terminar a temporada da Fórmula 1, a elite do automobilismo e a paixão dos torcedores. Tudo indica que Max Verstappen vai conquistar o terceiro título do Mundial este ano, já que tem uma grande vantagem contra os demais.

Os 20 pilotos ainda vão entrar na pistam dez oportunidades: Holanda, Itália, Singapura, Japão, Catar, Austin (Estados Unidos), México, Brasil, Las Vegas (Estados Unidos) e Abu Dhabi, com muita emoção nas pistas ao redor do mundo.

