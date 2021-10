Tem corrida hoje pela Fórmula 1 na temporada 2021? – 31/10

Hoje, domingo em 31 de outubro, não tem corrida da Fórmula 1. Os pilotos voltam para as pistas no próximo fim de semana entre os dias 05 e 07 de novembro com o Grande Prêmio do México no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Serão realizados dois treinos livres, um classificatório e a prova no domingo. Confira as informações da próxima corrida da Fórmula 1.

É hoje a corrida da Fórmula 1 na temporada 2021?

Não tem corrida da Fórmula 1 neste domingo, 31 de outubro. O Grande Prêmio do México é a próxima prova da temporada 2021, sendo a décima oitava etapa realizada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Por fim, a corrida está marcada para o dia 07 de novembro a partir das 16 horas da tarde pelo horário de Brasília.

Depois de uma etapa quente nos Estados Unidos com a vitória de Max Verstappen, os pilotos buscam retomam os caminhos para uma corrida que também promete grandes emoções, principalmente pela rivalidade entre o holandês da Red Bull e Lewis Hamilton, da Mercedes, onde travam uma batalha pela liderança do Mundial.

+ Verstappen ou Hamilton: quem merece ganhar a Fórmula 1 em 2021?

Conheça o Autódromo Hermanos Rodríguez no México

Localizado na Cidade do México, o Autódromo exigirá dos pilotos 71 voltas de 4.304 quilômetros no domingo próximo domingo, 07 de novembro. A pista foi construída em 1959 após o pai dos irmãos Ricardo e Pedro Rodriguez aconselhar o Presidente mexicano, Adolfo Lopez Mateo, a realizar a transformação do país em um pequeno espaço ligado ao automobilismo.

Porém, o primeiro Grand Prix saiu apenas em 1963, vencida por Jim Clark. A etapa do México chegou a ficar fora do calendário oficial da Fórmula 1, retornando em 2015.

O Autódromo exige dos pilotos na prova muita velocidade, por ser uma prova rápida e principalmente por estar a mais de 2 km acima do nível do mar, tornando-se uma experiência de tirar o fôlego. Além disso, o principal da pista é a curva de Peralta, dividida ao meio enquanto a pista passa pelo meio das arquibancadas e do estádio de beisebol ao lado.

Calendário da Fórmula 1 na temporada 2021

Mesmo com os problemas causados pela pandemia, a paralisação e o cancelamento de provas, a FIA conseguiu organizar o calendário da temporada.

Contando com a etapa do México, faltam cinco corridas para o fim do ano e, principalmente, para o vencedor do Mundial de pilotos ser revelado, podendo trazer surpresas ou até mesmo quebrar recordes.

Confira o calendário completo da temporada 2021

GP de Bahrein – Lewis Hamilton

GP da Emilia-Romagna – Max Verstappen

GP de Portugal – Lewis Hamilton

GP da Espanha – Lewis Hamilton

GP de Monaco – Max Verstappen

GP do Azerbaijão – Sergio Perez

GP da França – Max Verstappen

GP de Steiermark – Max Verstappen

GP Áustria – Max Verstappen

GP da Grã-Bretanha – Lewis Hamilton

GP da Hungria – Esteban Ocon

GP da Bélgica – Max Verstappen

GP da Holanda – Max Verstappen

GP da Itália – Daniel Ricciardo

GP da Rússia – Lewis Hamilton

GP da Turquia – Valtteri Bottas

GP dos Estados Unidos – Max Verstappen

GP do México – 05 e 07 de novembro

GP do Brasil – 12 e 14 de novembro

GP do Catar – 19 e 21 de novembro

GP da Arábia Saudita – 03 e 05 de dezembro

GP de Abu Dhabi – 10 e 12 de dezembro

Qual a classificação do Mundial de Pilotos de Fórmula 1?

Max Verstappen, da Red Bull, está em primeiro lugar na classificação dos pilotos com 287.5 pontos. Enquanto isso, Lewis Hamilton, da Mercedes, vem logo atrás com 275.5, ou seja, a diferença é muito pequena entre os dois, provando que tudo pode mudar na reta final da temporada.

Fechando o pódio está Bottas, também da Mercedes, com 185 pontos calculados. Sérgio Perez, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren, fecham o top 5 com 150 e 149 respectivamente.