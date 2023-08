Tem Fórmula 1 hoje? Programação da F1 no fim de semana - 04/08

Até aqui, doze corridas foram realizadas na temporada da Fórmula 1, com Max Verstappen, da Red Bull, em primeiro lugar na classificação dos pilotos. Saiba se tem treino nesta sexta-feira, 04 de agosto, e qual é a programação no fim de semana entre a Fórmula 1.

Tem treino da Fórmula 1 nesta sexta-feira?

Hoje não tem treino da Fórmula 1, isso porque o mês de agosto significa férias para as equipes. Depois do Grande Prêmio da Bélgica, com a vitória de Max Verstappen, os pilotos descansam por alguns dias para, no fim de agosto, retomarem as disputas no Mundial.

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da Holanda, entre 25 e 27 de agosto, com três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo. Correndo em casa, Verstappen é o favorito seguido por Sergio Perez e a McLaren, que vem surpreendendo a cada fim de semana.

HORÁRIOS DO GP DA HOLANDA 2023

Sexta-feira, 25 de agosto

07h30 - Treino livre 1

11h - Treino livre 2

Sábado, 26 de agosto

06h30 - Treino livre 3

10h - Treino classificatório

Domingo, 27 de agosto

10h - GP da Holanda

Como está a classificação dos pilotos na Fórmula 1?

Com 314 pontos, Max Verstappen é o líder da classificação dos pilotos com folga na Fórmula 1. A diferença entre o holandês e Sergio Perez é de 125 pontos, ou seja, está próximo de conquistar o terceiro título de maneira antecipada na temporada.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 314 pontos

2) Sergio Perez (Red Bull) - 189 pontos

3) Fernando Alonso (Aston Martin) - 149 pontos

4) Lewis Hamilton (Mercedes) - 148 pontos

5) Charles Leclerc (Ferrari) - 99 pontos

6) George Russell (Mercedes) - 99 pontos

7) Carlos Sainz (Ferrari) - 92 pontos

8) Lando Norris (McLaren) - 69 pontos

9) Lance Stroll (Aston Martin) - 47 pontos

10) Esteban Ocon (Alpine) - 35 pontos

11) Oscar Piastri (McLaren) - 34 pontos

12) Pierre Gasly (Alpine) - 22 pontos

13) Alexander Albon (Williams) - 11 pontos

14) Nico Hulkenberg (Haas) - 9 pontos

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 5 pontos

16) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 4 pontos

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 3 pontos

18) Kevin Magnussen (Haas) - 2 pontos

19) Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos

20) Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - 0 pontos

Quantas corridas faltam para acabar a temporada da F1?

Já foram doze corridas da F1, então agora faltam dez corridas para acabar a temporada 2023 da Fórmula 1. A temporada traz a possibilidade do terceiro título mundial de Max Verstappen e também da Red Bull no Campeonato de Construtores.

Ainda serão disputadas os Grande Prêmios da Holanda, Itália, Singapura, Japão, Catar, Estados Unidos em Austin, México, Brasil, Las Vegas nos Estados Unidos e Abu Dhabi para terminar a temporada. Ainda faltam dois finais de semana com sprint sob o novo formato da temporada.

A Fórmula 1 é a elite do automobilismo, responsável por reunir os melhores 20 pilotos entre as pistas mais famosas do planeta em busca do título.

