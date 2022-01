Tem UFC hoje? Confira a programação de lutas em 2022

Competição retorna somente em 15 de janeiro com disputas no evento de lutas

A nova temporada do UFC vai começar. Disputas por cinturões, revanches e lutas com muitos brasileiros prometem agitar o ano de 2022 no maior e mais popular evento de MMA no mundo. Confira o calendário completo até o momento e descubra se tem UFC hoje, sábado em 8 de janeiro de 2022.

Tem UFC hoje neste sábado?

Hoje, sábado em 8 de janeiro de 2022, não tem evento do Ultimate Fighting Championship para o internauta acompanhar.

Com o fim da temporada de 2021, a liga realiza os preparativos para dar início a mais um ano de disputas no octógono mais famoso do mundo. Além disso, a programação deste ano também vai contar com muitos brasileiros disputando desde o cinturão até o Card Preliminar, onde buscam crescer em suas categorias em busca de experiência e títulos no esporte.

Anote na agenda porque o primeiro grande evento do ano vai acontecer em 15 de janeiro de 2022, com a disputa principal entre Calvin Kattar e Giga Chikadze com início às 18 horas, pelo horário de Brasília, em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Calendário do UFC em 2022

O ano começou e o Ultimate Fighting Championship já planeja todas as principais lutas da temporada. Até o momento, a programação da liga já é conhecida com eventos até 26 de março, com disputas que prometem brigas emocionantes no octógono mais famoso do mundo.

É importante ressaltar que, com o aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, o calendário de lutas no Card Principal e Preliminar pode sofrer alterações, assim como as principais datas dos programas.

Confira as lutas principais de cada um dos Cards e quando será.

UFC Vegas 46: Kattar x Chikadze

Sábado, 15 de janeiro, às 18h

UFC 270: Ngannou x Gane

Sábado, 22 de janeiro, às 20h15

UFC Fight Night: Hermansson x Strickland

Sábado, 05 de fevereiro, às 18h

UFC 271: Adesanya x Whittaker 2

Sábado, 12 de fevereiro, às 20h15

UFC Fight Night: Dariush x Makhachev

Sábado, 26 de fevereiro, às 18h

UFC Columbus: Blachowicz x Rakic

Sábado, 26 de março, às 17h

Onde assistir ao UFC em 2022?

No UFC, a mudança só acontece no ano. O canal Combate, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir todas as lutas do grande evento na temporada.

Outra opção, muito conhecida por apaixonados na modalidade, é que o perfil oficial do UFC Brasil no Facebook e Youtube disponibilizam as duas primeiras lutas do Card Preliminar de graça para todo o país.

Por fim, a Rede Globo também promete transmitir no sábado a noite, após o programa Altas Horas, o reprise dos melhores momentos das lutas mais importantes de brasileiros no UFC este ano, seguindo o calendário.

